Evelyn Salgado dio el banderazo de la campaña de mastografías en comunidades amuzgas para la detección a tiempo del Cáncer

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La gobernadora fortalece la prevención del Cáncer de Mama en pueblos amuzgos de la Costa Chica

Guerrero garantiza el tratamiento para pacientes con Cáncer; detección oportuna logra salvar la vida al 95% de pacientes: Salud Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 02 de Septiembre del 2026.- Como parte del Plan de Justicia y Desarrollo del Pueblo Amuzgo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha una estrategia de detección oportuna de cáncer de mama que recorrerá durante 40 días localidades de los municipios de Ometepec, Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero.



La mandataria estatal destacó que garantizar la salud de las mujeres indígenas y afromexicanas es una acción importante para avanzar en el desarrollo y bienestar de las comunidades amuzgas.

“Avanzamos en la agenda que priorizamos desde el primer día de este gobierno. En estos cinco años de esta administración tenemos muchos avances en salud”, señaló Evelyn Salgado, quien adelantó que el próximo 11 de septiembre rendirá su informe de labores, en el que, dijo, el personal de salud tendrá un papel fundamental.



Durante el arranque de la estrategia, la gobernadora entregó una unidad móvil de mastografía para fortalecer la detección oportuna de cáncer de mama en las comunidades amigas de Guerrero y ampliar el acceso de las mujeres a servicios especializados de salud.

Además, como parte de las acciones para fortalecer la atención médica en la región, Evelyn Salgado, acompañada por el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, entregó una unidad destinada a reforzar la estrategia nacional de colectas comunitarias de donación de sangre y la operación del Centro Estatal de Medicina Transfusional.

“Vamos a poner un granito de arena para fortalecer la estrategia nacional, pero también se fortalece la red de sangre segura para el estado de Guerrero y se garantiza el acceso a este servicio para todas las familias que lo requieran”, puntualizó la gobernadora.



La titular de la Secretaría de Salud de Guerrero, Alondra García Carbajal, informó que la campaña de mastografías en la Costa Chica tiene como meta atender a 942 mujeres mayores de 40 años: 292 en Ometepec, 211 en Tlacoachistlahuaca y 438 en Xochistlahuaca.

Explicó que el objetivo es detectar de manera temprana posibles lesiones para canalizar a las pacientes a la ruta correspondiente de diagnóstico y tratamiento.



“Estas 942 mujeres que se van a atender en esta ruta de manera conjunta van a marcar la diferencia. El poder diagnosticar oportunamente lesiones tempranas nos da la oportunidad de un 95 por ciento de cura en las pacientes”, afirmó.

La Secretaría de Salud estatal destacó que, a través del Instituto Estatal de Cancerología, Guerrero mantiene garantizada la atención y los tratamientos para pacientes con cáncer, fortaleciendo la ruta de atención para quienes requieran seguimiento especializado.



Asistieron en el evento el coordinador estatal del IMSS-Bienestar, Jesús Adame Reina; el representante del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, y el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, entre otros funcionarios.