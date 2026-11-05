Evelyn Salgado entrega certeza laboral a trabajadores de Educación tras 21 años de servicio

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La Gobernadora encabezó la asignación de claves presupuestales a personal de honorarios de la Secretaría de Educación Guerrero

Se reconoce la trayectoria, el compromiso y la vocación de trabajadores que durante más de dos décadas contribuyeron a la educación pública en el estado

Chilpancingo, Gro., a 04 de Noviembre del 2026.- Como parte de las acciones para seguir avanzando en la justicia laboral, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la entrega de 14 claves presupuestales a trabajadores de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), quienes después de 21 años de servicio bajo el régimen de honorarios obtuvieron certeza laboral y el reconocimiento a su trayectoria profesional.

Durante el acto, la mandataria estatal destacó que esta asignación responde a una demanda que por años habían planteado los trabajadores y representa un acto de justicia para quienes han dedicado gran parte de su vida al servicio educativo en Guerrero.

“Detrás de cada entrega hay muchos años de espera, de esfuerzo y trabajo constante, con profundo amor a su vocación. Este es un reconocimiento a su trabajo que día a día han desempeñado con responsabilidad y con entera entrega”, expresó.

Salgado Pineda señaló que la transformación de Guerrero se construye con justicia social y acciones concretas que fortalecen la educación pública, al tiempo que reconoció que el trabajo de este personal ha sido fundamental para garantizar que los servicios educativos lleguen a las distintas regiones de la entidad.

En ese sentido, convocó a las y los beneficiarios a continuar sumando esfuerzos en la transformación educativa y en la construcción de mejores oportunidades para las familias guerrerenses.

Por su parte, el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, explicó que las 14 asignaciones corresponden a trabajadores que prestaban sus servicios bajo el régimen de honorarios y que, mediante este proceso, obtienen el reconocimiento laboral que durante años habían esperado.

Precisó que se cumplieron todas las etapas y verificaciones correspondientes, por lo que las asignaciones se realizaron con estricto apego a la legalidad y transparencia.

A nombre de las y los beneficiarios, Angélica María Maldonado Adame, quien cuenta con 21 años de servicio, agradeció el respaldo de la gobernadora y destacó que este logro representa mucho más que un documento, pues reconoce su constancia, esfuerzo y compromiso profesional.

Señaló que esta certeza laboral también representa un beneficio para sus familias y fortalece su responsabilidad de continuar trabajando por la educación de Guerrero.

Acompañaron a la gobernadora la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, y el subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Guerrero, Alejandro Moreno Lira.