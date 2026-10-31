Evelyn Salgado anunció la 37 edición de la Semana Altamiranista en Tixtla, del 8 al 13 de noviembre

Anuncio

Se realizarán actividades académicas, artísticas y culturales para honrar el legado del escritor guerrerense Ignacio Manuel Altamirano.

La gobernadora develó el cartel oficial y anunció la entrega de cinco importantes premios literarios

Chilpancingo, Gro., a 30 de octubre del 2026.- Para celebrar la vida, obra y legado del escritor guerrerense Ignacio Manuel Altamirano, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció la realización de la 37 Semana Altamiranista, que se llevará a cabo del 8 al 13 de noviembre en distintos recintos del municipio de Tixtla, con una amplia programación de actividades académicas, artísticas y culturales.

En el marco del 192 aniversario del natalicio de Ignacio Manuel Altamirano, la mandataria estatal encabezó la develación del cartel oficial de esta celebración, que busca preservar y difundir la herencia cultural de uno de los personajes más importantes de la historia literaria de México, reconocido como padre de la literatura nacional moderna y referente del pensamiento liberal del siglo XIX.

Acompañada por el presidente municipal de Tixtla, Alberto Michi Campos, y la secretaria de Cultura del estado, Aída Martínez Rebolledo, Evelyn Salgado dio a conocer que durante seis días la ciudad será escenario de conferencias, talleres, presentaciones de libros, mesas de diálogo, exposiciones, muestras gastronómicas y espectáculos musicales con la participación de artistas locales y nacionales.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios del municipio, con el propósito de acercar la cultura y la literatura a las familias guerrerenses, fortalecer las tradiciones y proyectar la riqueza histórica y cultural de Tixtla. La jornada concluirá el 13 de noviembre con un acto cívico.

Como parte de esta edición, se entregarán cinco importantes reconocimientos literarios: el XXVI Premio Estatal de Cuento y Poesía María Luisa Ocampo; el XII Premio Nacional de Cuento Acapulco en su Tinta; el XIII Premio Estatal de Cuento, Poesía y Ensayo Literario Joven “Juventud que Transforma”; el II Premio de Literatura en Lenguas Indígenas de Guerrero y México, y el XXI Premio Nacional de Novela y Poesía Ignacio Manuel Altamirano.

En su intervención, la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, destacó la importancia de mantener vigente la obra de Ignacio Manuel Altamirano, cuyo pensamiento y aportaciones literarias representan un legado fundamental para la identidad cultural de Guerrero y de México.

Por su parte, el alcalde de Tixtla, Alberto Michi Campos, agradeció el respaldo del gobierno del estado para la realización de esta celebración e invitó a la población a visitar el municipio y disfrutar de su riqueza histórica, cultural y gastronómica.

Señaló que el programa contempla el análisis de la obra histórica, política y literaria de Altamirano, exposiciones de artesanos de Tixtla y municipios de la región, muestras fotográficas, actividades gastronómicas y presentaciones artísticas y musicales.

Al concluir la presentación, la gobernadora Evelyn Salgado convocó a las y los guerrerenses a preservar sus raíces y fortalecer el orgullo por su identidad, al recordar que Guerrero es un estado con una profunda historia y una riqueza cultural que ha contribuido a la construcción de México.

“Tixtla es una tierra que ha dado tanto a la historia de Guerrero y de México, no perdamos esta riqueza cultural que nos distingue”, expresó.