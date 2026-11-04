Conecta Viva a Acapulco con Cancún; Guerrero amplía su conectividad aérea y mercados turísticos

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La Gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta de Acapulco, Abelina López amplían las rutas aéreas para atraer más turismo al puerto

Acapulco, Gro., a 03 de Noviembre del 2026.- Para seguir fortaleciendo la actividad turística y ampliar la llegada de visitantes nacionales e internacionales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, dieron la bienvenida al vuelo directo Cancún-Acapulco, operado por la aerolínea Viva, una nueva conexión que abre oportunidades para impulsar el intercambio turístico entre dos de los destinos más importantes de México.

“Queremos que más personas conozcan nuestras playas, disfruten nuestra gastronomía y encuentren aquí razones para regresar. Y queremos que esa mayor afluencia se traduzca en trabajo para nuestros prestadores de servicios, en más consumo en los negocios locales y en mejores ingresos para las familias. Con esa visión hemos impulsado una agenda permanente de gestión de colaboración con las aerolíneas y el sector turístico”, destacó la gobernadora.

En el Aeropuerto Internacional General Juan N. Álvarez, ambas mandatarias, acompañadas de directivos de Viva y del Grupo IAMSA, así como de representantes del sector turístico, recibieron a los 164 pasajeros del vuelo inaugural procedente de Cancún, resultado de las gestiones y el trabajo conjunto entre los gobiernos de Guerrero y Acapulco con la iniciativa privada.

“Agradezco a “Viva” por seguir apostando por Acapulco y por acompañarnos en el propósito de acercar Guerrero a más personas. Mi reconocimiento también al equipo del aeropuerto, a las autoridades municipales y a todo el sector turístico por sumar esfuerzos para hacer posible esta nueva ruta. A quienes hoy llegan desde Cancún: bienvenidas y bienvenidos a Guerrero. Esta es su casa. Los recibimos con los brazos abiertos y con el cariño de un pueblo que sabe hacer sentir en casa a quienes nos visitan”, añadió la gobernadora.

Durante el acto, Evelyn Salgado envió un saludo a la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, y reconoció su participación en el inicio de operaciones de esta ruta desde el Aeropuerto Internacional de Cancún. Destacó que la colaboración entre ambos estados y la confianza empresarial permiten concretar proyectos que generan nuevas oportunidades de desarrollo para sus destinos.

La mandataria señaló que esta conexión aérea enlaza a dos paraísos turísticos y permitirá ampliar el intercambio de visitantes, diversificar los mercados y aprovechar la conectividad internacional de Cancún para atraer viajeros de distintos países hacia Acapulco.

Asimismo, agradeció a Viva y al Grupo IAMSA por confiar en Guerrero, El Hogar del Sol, y manifestó su interés de ampliar esta colaboración hacia el Aeropuerto Internacional de Ixtapa-Zihuatanejo, con el propósito de generar nuevas alternativas de conectividad y crecimiento para este destino turístico.

“Acapulco tiene una historia que nos llena de orgullo y un futuro por el que trabajamos todos los días. Vamos a seguir abriendo caminos para que su grandeza se traduzca en bienestar para quienes le dan vida. Que lleguen más visitantes, que crezcan las oportunidades y que siga brillando Guerrero, nuestro Hogar del Sol”, agregó.

Por su parte, la secretaria de Turismo de Guerrero, Rosy Pavón Flores, informó que Acapulco suma siete nuevas rutas aéreas durante el último año. Precisó que, de enero a septiembre de 2026, los aeropuertos de Acapulco y Zihuatanejo registraron conjuntamente un movimiento de 1 millón 129 mil 404 pasajeros.

En cuanto a los resultados turísticos del fin de semana largo por Día de Muertos, informó que Guerrero recibió 102 mil 858 visitantes, con una derrama económica de 791.7 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio de 59.1 por ciento, que alcanzó un máximo de 70.1 por ciento. Taxco registró uno de los indicadores más destacados, con 98.3 por ciento de ocupación el sábado 1 de noviembre.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó la coordinación de esfuerzos, para lograr la consolidación de este vuelo. Dijo que esto es un trabajo en equipo, por lo que destacó los logros alcanzados de manera conjunta en materia de rehabilitación hotelera, seguridad, el regreso de cruceros, entre otras acciones.

“Unidos somos fuerza, este es el ingrediente para que hoy se esté anunciando este vuelo Cancún Acapulco, sigamos en esa unión; que bueno que hoy a tan solo en hora y media se va a poder estar en Cancún; más allá del vuelo, lo que se busca es que las familias que están en Cancún vengan a ver a su familia”, enfatizó.

A nombre de los empresarios, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Fernando Robledo Casarrubias, agradeció el apoyo y el trabajo realizado para tener la conectividad necesaria y refrendó el compromiso del sector para seguir impulsando la conectividad y tener una mayor afluencia de visitantes.

Con esta nueva ruta aérea, los gobiernos de Guerrero y Acapulco fortalecen su alianza con el sector empresarial para ampliar las opciones de conectividad, atraer nuevos mercados y consolidar la recuperación y el crecimiento turístico del Hogar del Sol.

Asistieron a este evento, el secretario de Turismo municipal, Noé Peralta Herrera; el administrador del Aeropuerto Internacional de Acapulco, Axayácatl Herrera Ocaña; diputadas y diputados, empresarios, entre otros invitados.