Evelyn Salgado impulsa Revolución Educativa con hechos e inversión histórica a Normales y CAM’S de Guerrero

Entrega más de 61.5 MDP del PROFEXCE 2025 para fortalecer a nueve normales y CAM’s de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 23 de Septiembre del 2025. – La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó de manera simbólica más de 61.5 millones de pesos del programa presupuestario S300 PROFEXCE 2025, destinados a fortalecer la formación de docentes en las nueve escuelas normales y tres Centros de Actualización del Magisterio (CAMs), consolidando la “Revolución Educativa en Guerrero.

“La educación es la ruta más directa hacia la justicia social. En cada normalista y en cada docente está la semilla de la transformación que Guerrero necesita”, afirmó la mandataria al subrayar que su gobierno ha respaldado con hechos al magisterio y a la educación en estos cuatro años.

Este año, Guerrero es la entidad que más recursos obtuvo a nivel nacional dentro del programa PROFEXCE, lo que refleja la capacidad de gestión que el gobierno estatal ha logrado para el fortalecimiento académico y laboral del magisterio, indicó el director de Desarrollo Institucional de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, Isaac Salazar Saldaña.

Los recursos entregados permitirán atender las demandas apremiantes en infraestructura, equipamiento y materiales didácticos en las nueve normales públicas del estado y los tres centros de actualización del magisterio, además de impulsar la creación de la maestría en Educación Rural en el CREN de Iguala, un programa pionero en el estado.

La Gobernadora destacó que también se han puesto en marcha esquemas de movilidad nacional e internacional para enriquecer la formación de los futuros docentes, por lo que puntualizó que, cada peso destinado a las normales del estado representa inversión en justicia social y en el porvenir de Guerrero.

La mandataria estatal estuvo acompañada por directoras, directores, alumnas y alumnos de las normales públicas y de los CAMs, así como por el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña, quien destacó que, con esta asignación histórica, no solo representa inversión en infraestructura, equipamiento o materiales didácticos, representan una inversión en la esperanza y la preparación de las y los docentes, que colocan al estado como un referente nacional.

“Las normales tienen una responsabilidad histórica de formar a las y los maestros que estarán al frente del aula, transformando vidas, sembrando valores y construyendo ciudadanía”, señaló.