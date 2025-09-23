Aprueba Congreso creación de Premio Estatal “Laureana Wright” y “Coronel Juan Del Carmen”

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Septiembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó reformar y adicionar la Ley de Premios Civiles del Estado de Guerrero para incorporar dos nuevas distinciones: el Premio Estatal al Mérito de Periodismo, Estudios de Género y Feminismo “Laureana Wright”, destinado a reconocer a mujeres que destaquen en estas áreas, y el Premio Estatal al Mérito Afromexicano “Coronel Juan del Carmen”, que distinguirá a personas de origen afromexicano por su contribución cultural, jurídica o histórica.

Al exponer la fundamentación, la diputada María de Jesús Galeana Radilla, presidenta de la Comisión de Cultura, explicó que las iniciativas promovidas por las diputadas Leticia Mosso Hernández y Glafira Meraza Prudente fueron dictaminadas de manera conjunta y, tras un profundo análisis, se aprobaron en sentido positivo, tomando en cuenta la opinión institucional de la Secretaría General de Gobierno.

Se señala que esta reforma enriquece la Ley de Premios Civiles del Estado. En lo que respecta a la primera iniciativa, el Premio al Mérito de Periodismo, Estudios de Género y Feminismo “Laureana Wright” rinde homenaje a la destacada periodista y a su lucha por la igualdad de género, así como a su valioso aporte al feminismo mexicano. Con esta distinción se busca reconocer a quienes, desde el periodismo, la academia o la investigación, contribuyen al avance de los estudios de género y feminismo.

La segunda, para la creación del Premio Estatal al Mérito Afromexicano “Coronel Juan del Carmen”, reconoce la histórica contribución de la comunidad afromexicana en Guerrero. Su inclusión en la Ley de Premios Civiles constituye un acto de justicia que visibiliza la presencia y el aporte de este pueblo.

Refiere que se busca así distinguir la labor de mujeres y hombres afromexicanos que contribuyen a preservar la trascendencia cultural, jurídica e histórica de sus comunidades, y que con la aprobación de esta iniciativa se da un paso significativo en el reconocimiento a la riqueza cultural del estado.

La Comisión de Cultura realizó un trabajo exhaustivo, analizando a fondo los antecedentes y el contenido de cada iniciativa, así como las opiniones de la Secretaría General de Gobierno y de la Unidad de Procesos de Consulta, las cuales coincidieron en la viabilidad de las propuestas, cuyo objetivo es ampliar el espectro de reconocimientos estatales y reforzar el compromiso con la igualdad de género, la justicia social y el reconocimiento a la contribución de todas y todos los guerrerenses.

Por último, se expone que estas condecoraciones representan un paso fundamental hacia una sociedad más justa, incluyente, equitativa y pluricultural.