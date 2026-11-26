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Serán distribuidas 2 mil 591 tarjetas de CONAVI para mejoramiento de vivienda del Bienestar en la Montaña baja y alta de Guerrero

La gobernadora sostuvo un enlace con la presidenta Sheinbaum para reconocer el respaldo a las comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero

Atzacoaloya, Mpio., de Chilapa, Gro., 25 de noviembre de 2026.– Como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, encabezaron en la comunidad de Atzacoaloya la entrega de tarjetas del programa Mejoramiento de Vivienda para el Bienestar, en un acto enlazado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desde Palacio Nacional.

Durante la transmisión, la mandataria estatal destacó que estos apoyos se suman a las acciones integrales que se desarrollan en la región, entre ellas la presencia permanente de instituciones de seguridad, ferias de servicios, Tianguis del Bienestar, jornadas comunitarias y obras de infraestructura en distintas localidades.

A través del enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, Evelyn Salgado agradeció el respaldo del Gobierno de México y reconoció la participación de las Fuerzas Armadas y de las instituciones que trabajan de manera coordinada para fortalecer la paz, impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de las familias de la Montaña.

Por su parte, Edna Vega Rangel explicó que el Plan Maestro, coordinado por la Secretaría de Gobernación y en el que participan 19 dependencias federales, contempla la entrega de apoyos para el mejoramiento de vivienda en esta región de Guerrero.

Detalló que, a través de CONAVI, se distribuirán 2 mil 591 tarjetas en 19 localidades de cuatro municipios, de las cuales mil 833 corresponden a mujeres y 758 a hombres. En esta primera jornada se entregan 304 tarjetas a familias de Atzacualoya.

En tanto, el titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Rodrigo Chávez, señaló que con esta entrega inicia el programa de mejoramiento de vivienda en la comunidad, cuyos apoyos se distribuirán paulatinamente entre las familias beneficiarias.

Precisó que se trata de subsidios directos, sin intermediarios, y destacó que en los últimos dos años se han otorgado cerca de 7 mil apoyos de vivienda en Guerrero a través de CONAVI.



Además del recurso económico, las familias recibirán acompañamiento y asesoría técnica para orientar la aplicación de los recursos, que podrán disponer a través del Banco del Bienestar.