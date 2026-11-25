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La SICT anuncia el proyecto Cuautla – Tlapa para conectar La Montaña con otras entidades Morelos, Oaxaca y Puebla

Avanza la rehabilitación del corredor Alacatlatzala – Chilixtlahuaca – Ometepec con más de mil 400 mdp

Chilpancingo, Gro., a 24 de Noviembre del 2026.– Guerrero avanza en la modernización y conservación de su infraestructura carretera con proyectos que mejoran la conectividad entre las regiones del estado y fortalece el desarrollo de la entidad, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al destacar el proyecto de rehabilitación de la carretera Iguala-Ciudad Altamirano, que registra un avance del 60 por ciento y representa una inversión de 444 millones de pesos.

Evelyn Salgado, acompañada por el director de carreteras de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Ricardo Alarcón Abarca, informó sobre los proyectos estratégicos que se desarrollan en Guerrero, entre ellos, la modernización del eje carretero Cuautla-Tlapa, considerado prioritario por el Gobierno de México que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También destacó que en los trabajos de conservación, resultado de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, la SICT atiende más de 450 kilómetros de carreteras en distintos puntos de Guerrero, así como la continuidad del programa de caminos artesanales en La Montaña y la Sierra.

“La Montaña es una de las más beneficiadas con el programa de caminos artesanales, que seguirá tanto en la Montaña como en la Sierra y que nació en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y continúa ampliando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”, destacó la mandataria estatal.



El funcionario federal anunció que se pondrán en marcha, el 30 de noviembre, las obras del eje Cuautla-Tlapa, que contempla una longitud total de 163.7 kilómetros, distribuidos entre Morelos, Puebla y Guerrero. En territorio guerrerense, el tramo Huamuxtitlán-Tlapa considera la ampliación y modernización de 59.5 kilómetros, la construcción de 12 estructuras y una inversión global de 4 mil 755.6 millones de pesos.

El proyecto forma parte del Plan Lázaro Cárdenas del Río y busca mejorar la comunicación con comunidades amuzgas, afromexicanas, mixtecas y triquis, además de reducir los tiempos de traslado y facilitar el acceso a servicios y oportunidades económicas.

Ricardo Alarcón Abarca, también adelantó que para 2027 se tiene programada la conservación y rehabilitación del pavimento de la carretera Tlapa-Metlatónoc-Marquelia, en coordinación con el Gobierno estatal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).



Sobre la carretera Iguala-Altamirano, Rubén Darío Soto, encargado de la dirección del Centro SICT Guerrero, detalló que los trabajos comprenden 194 kilómetros de la ruta federal 51, por donde circulan más de 4 mil vehículos. La obra genera alrededor de mil 200 empleos y beneficia a más de 450 mil habitantes de las regiones Norte y Tierra Caliente.

La gobernadora Evelyn Salgado señaló que atender la infraestructura carretera representa un acto de justicia social, al tratarse de vías de comunicación tan importantes para la movilidad cotidiana, el desarrollo económico y la comunicación de las comunidades. Asimismo, agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la SICT para impulsar estas obras en Guerrero.

A estos proyectos se suma el eje Toluca-Altamirano-La Unión, que fortalecerá la conexión de Guerrero con el Estado de México y Michoacán.

Hermilo Armas Moreno, director de Control y Seguimiento de la SICT, señaló que estas acciones buscan atender rezagos históricos de conectividad, generar empleos, impulsar inversiones y mejorar la seguridad de los usuarios.

Estas obras, puntualizó, son resultado de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, que fortalecen la comunicación regional y se reducen las brechas de conectividad y rezago en Guerrero.

Como parte de las gestiones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también mencionó la modernización del ramal carretero Alacatlatzala-Chilixtlahuaca-Ometepec, donde se intervienen más de 100 kilómetros con una inversión de mil 400 millones de pesos. Este proyecto se ejecuta durante los últimos dos años y concluirá en enero de 2027, fortaleciendo la conectividad de comunidades de la región Montaña con la Costa Chica.