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Comparece Ricardo Castillo Peña ante el Congreso del Estado; destaca avances en cobertura, justicia laboral e infraestructura educativa

Chilpancingo, Gro., 25 de noviembre de 2026.- Guerrero registra avances en materia educativa, con una reducción de 2.4 puntos porcentuales en la tasa de analfabetismo durante los últimos cinco años, al ubicarse en 9.8 por ciento, así como una disminución del rezago educativo, que pasó de 42.2 a 38.7 por ciento, informó el secretario de Educación, Ricardo Castillo Peña.

Al comparecer ante el pleno de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario presentó los resultados de la política educativa estatal en materia de justicia laboral, cobertura, infraestructura, inclusión y seguridad escolar.

En materia laboral, destacó la incorporación de mil 872 plazas a la nómina federalizada y el pago garantizado de otras mil 690, mediante gestiones ante la Federación por más de 684 millones de pesos anuales.

Asimismo, informó sobre la regularización de mil 515 docentes de educación indígena con claves bajas y la recategorización de 316 trabajadores que desempeñan funciones directivas o de supervisión. A esto se suma la asignación de 615 plazas de promoción vertical mediante convocatoria pública.

En cuanto a cobertura educativa, detalló que la educación primaria alcanzó el 96.3 por ciento, con una eficiencia terminal de 93.2 por ciento; mientras que en secundaria la cobertura llegó al 91.4 por ciento, dos puntos porcentuales más que en el ciclo anterior, con una eficiencia terminal de 89.3 por ciento.

Como parte de las acciones para fortalecer la educación indígena, resaltó la entrega de más de 46 mil libros de texto en las cuatro lenguas originarias de Guerrero, en coordinación con UNICEF, así como la capacitación de 2 mil 500 docentes en igualdad de género y cultura de paz.

También se constituyeron Unidades de Género en las nueve escuelas normales públicas, las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio.

En educación media superior, señaló que los 143 mil 932 estudiantes cuentan con la Beca Universal Benito Juárez. Además, con el respaldo del Gobierno de México, se destinaron más de 556 millones de pesos a 20 acciones de infraestructura, en beneficio de 3 mil 695 jóvenes.

Entre las obras realizadas destacó la construcción del CETMAR 45, en Acapulco, y nueve telebachilleratos comunitarios del IBGRO. Asimismo, informó que el 31 de agosto de 2026 inició actividades en Acapulco la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con una oferta de seis licenciaturas gratuitas.

Respecto a la infraestructura educativa, precisó que se programaron 313 acciones de obra en las ocho regiones del estado, con una inversión de 608.9 millones de pesos, en beneficio de 52 mil 695 alumnas y alumnos.

En materia de excelencia académica, destacó los resultados de estudiantes guerrerenses, quienes obtuvieron 14 medallas en la Olimpiada Internacional de Matemáticas de Singapur. También sobresalió la medalla de oro conseguida por Kevin Pastenes Rodríguez, alumno del CBTA 18, de Ciudad Altamirano, en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe.

Sobre la seguridad en los planteles, Castillo Peña explicó que la SEG cuenta con 10 protocolos para prevenir riesgos y atender situaciones que puedan afectar a las comunidades escolares. Entre ellos se encuentran el Protocolo para el Uso Responsable de los Dispositivos Móviles y el Protocolo Mochila de Paz y Prevención, publicado el pasado 20 de octubre, cuya implementación contempla la participación de la CEDH, SSP, Sejuve, UAGro, Sistema DIF, FGE y los subsistemas de educación media superior.

Finalmente, informó que, de noviembre de 2025 a octubre de 2026, la dependencia sostuvo 362 reuniones con 145 grupos, mediante las cuales se privilegiaron los acuerdos y la atención de las demandas del sector. Como resultado de esta estrategia, las movilizaciones disminuyeron 57 por ciento, al pasar de 788 en 2022 a 339 en 2026.

Al concluir su comparecencia, el titular de la SEG reiteró la disposición de la dependencia para mantener una relación de diálogo y entendimiento con el Poder Legislativo, en favor del fortalecimiento de la educación en Guerrero.