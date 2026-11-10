Evelyn Salgado inauguró la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo en Acapulco

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Se realizará del 8 al 13 de noviembre, reúne a grandes leyendas y personalidades del boxeo nacional e internacional

Tras cuatro años, esta importante convención regresa al puerto

Acapulco, Gro., a 10 de Noviembre del 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se realiza del 8 al 13 de noviembre, en donde participan leyendas de este deporte, campeones mundiales, promotores y personalidades.



En compañía del presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Mauricio Sulaimán, la mandataria estatal expresó su beneplácito ante la realización de este evento, así como su reconocimiento y agradecimiento a todos los que son parte de esta organización y que permitieron que después de cuatro años, esta convención regresara a Acapulco.

“Nos llena de alegría que hayan elegido nuevamente a Guerrero y a Acapulco como sede de este encuentro internacional. Hace cuatro años nos reunimos precisamente aquí, en este puerto maravilloso, en un Acapulco que todavía no imaginaba todos los desafíos que iba a enfrentar, por eso, para nosotros, recibir nuevamente a esta gran familia del boxeo mundial, es una muestra de cariño y de confianza en Acapulco”, señaló la mandataria.

Salgado Pineda les dio la bienvenida y reconoció la labor de las mujeres que han abierto camino en el boxeo, derribando barreras y convirtiéndose en un ejemplo de fortaleza, valentía y determinación para las nuevas generaciones. En este contexto, expresó su enorme alegría por recibir en el Hogar del Sol a Mauricio Sulaimán, así como a los boxeadores, promotores, a leyendas del deporte, como Julio César Chávez , así como los diferentes participantes de esta convención internacional.

La jefa del Ejecutivo estatal se pronunció a favor de crear espacios donde las juventudes puedan desarrollar su talento, fortalecer sus valores y hacer realidad sus sueños.

“Desde esta tierra, de hombres y mujeres que nunca se rinden, les deseamos el mayor de los éxitos, porque si algo compartimos del pueblo de Guerrero y esta gran familia del boxeo, es la convicción de que las adversidades se enfrentan con valentía, con determinación y que siempre hay que tener la fuerza para levantarnos y para seguir adelante”, añadió la mandataria.



Como parte de este acto, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán y el legendario Julio César Chávez, entregaron un reconocimiento a la gobernadora, así como su nombramiento como Campeona Honorífica, además de su bata y el Árbol de la Vida.

También se realizó el desfile de las banderas de las naciones afiliadas a la Federación Continental, en adición a la bandera de México, la del estado de Guerrero, la del Consejo Mundial de Boxeo, entre otros. Enseguida, se realizó la toma de la fotografía oficial, con la participación de los reconocidos pugilistas Julio César Chávez, Jackie Nava y demás campeones.

En entrevista, el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, detalló que, para esta edición se tienen preparadas sorpresas, además de trabajo enfocado a temas médicos, boxísticos y humanitarios. En estas actividades participarán más de cien boxeadores, leyendas del pasado, campeones y promesas.

Sobre su regreso al puerto, destacó la admiración al pueblo guerrerense. “Hay que regresar cuando más se necesita. El pueblo no es guerrerense, son guerreros y guerreras porque cada uno de quienes viven y habitan este hermoso puerto han pasado momentos muy difíciles”, añadió.

Se espera superar las metas alcanzadas en el 2022, donde se dieron cita casi mil 700 asistentes, provenientes de 112 países.

Asistieron a este evento de talla internacional, el director general de Mundo Imperial, Seyed Rezvani; así como Daniel Zaragoza, Erick Morales, Tiara Brown, Camila Zamorano, Oshaque Foster, William Zepeda, Jill Diamond, Chris Manzur, Diego Medellín, Tony Hall, Rafael “Bazooka” Limón, entre otros representantes del mundo del boxeo. Además de funcionarios de los distintos órdenes de gobierno.