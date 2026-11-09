Reta Yoshio Ávila a un debate a los aspirantes a la alcaldía de Acapulco 

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Afirmó que el municipio necesita propuestas, proyectos y soluciones para transformarlo

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 09 de Noviembre del 2026.- El aspirante a la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, Yoshio Ávila González retó a un debate público a los demás participantes del proceso interno de Morena, para presentar propuestas de solución a los problemas de Acapulco.

En conferencia de prensa, fijó un posicionamiento en torno a sus aspiraciones a la alcaldía de Acapulco y los ejes de sus propuestas de trabajo de llegar a ganar la encuesta oficial y encabezar los trabajos de la 4T en este municipio.

Durante su mensaje, señaló que no persigue esta aspiración por un capricho o ambición personal, sino para trabajar con los diferentes sectores de la sociedad en la atención de los problemas y rezagos del municipio, para impulsar un plan de transformación de Acapulco.

Acompañado de fundadores y liderazgos de Morena que respaldan su proyecto político, el aspirante lanzó este lunes un reto a sus compañeros que buscan encabezar el movimiento, principalmente a quienes figuran como los más fuertes para entrar a la encuesta.

Yoshio Avila, los convocó a dejar de lado los discursos y debatir propuestas, proyectos y soluciones reales para transformar Acapulco.

Destacó que Acapulco necesita una coordinación que no solo tenga fuerza territorial, sino también una visión de corto, mediano y largo plazo, construida con las necesidades del pueblo.

Convocó a los diferentes sectores de la sociedad y gobierno, a unirse para enfrentar juntos los problemas y rezagos del municipio, con propuestas que integren un plan de trabajo por la transformación de Acapulco.

Además, reiteró su llamado a la unidad en torno a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y la coordinadora estatal de la Defensa por la Transformación y Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga.