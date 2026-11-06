Inauguran la Exposición Manos Creadoras 2026: “Lo hecho en Guerrero está bien hecho” en Chilpancingo: Secultura

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La muestra reúne diversas expresiones artesanales que reflejan la riqueza cultural y creativa del estado

Chilpancingo, Gro., a 06 de Noviembre del 2026.- Para reconocer y difundir el talento, la creatividad de las y los artesanos guerrerenses, se inauguró la Exposición Artesanal Manos Creadoras 2026 “Lo hecho en Guerrero está bien hecho”, organizado por el Gobierno de estado, a través de la Secretaría de Cultura.

El acto inaugural fue presidido por la secretaria de Cultura, Aída Martínez Rebolledo, quien destacó el apoyo de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda para generar espacios para la promoción y difusión del trabajo artesanal, además de reconocer a las manos creadoras que, a través de sus conocimientos y habilidades, preservan y fortalecen el patrimonio cultural del estado.

La exposición, instalada en la Sala de Exposiciones del Recinto de Cultura “Ignacio Manuel Altamirano”, de Chilpancingo, reúne una importante muestra entre platería, lacas, textiles, papel amate, hilados, alfarería, grabado y esculturas en madera, expresiones que dan cuenta de la diversidad cultural y de las técnicas tradicionales que forman parte de la identidad guerrerense.

Las piezas que integran Manos Creadoras 2026: “Lo hecho en Guerrero está bien hecho” estarán exhibidas de manera temporal en la Sala de Exposiciones ubicada en el Recinto de Cultura “Ignacio Manuel Altamirano”, y podrán ser visitadas de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Asistieron, el titular de la Unidad Regional de Culturas Populares, Gerardo Guerrero Gómez, representantes de las Secretarías de la General de Gobierno, Salud, Semujer, Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; directivos y personal de la Secultura; así como de las facultades de Derecho y Filosofía y Letras de la UAGro.