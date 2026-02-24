Exhorta el Congreso a la FGE a digitalizar la Carta de No Antecedentes Penales

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Febrero del 2026.– El Congreso del Estado exhortó al titular de la Fiscalía General del Estado a implementar la digitalización del trámite, pago y expedición no presencial de la Carta de No Antecedentes Penales, en beneficio de la ciudadanía guerrerense.

Asimismo, le solicitó que, en un plazo de 15 días hábiles, informe de manera detallada sobre el número de expedientes que contienen papeletas de registro de huellas dactilares derivadas del trámite de la Carta de No Antecedentes Penales; el fundamento jurídico para la toma de huellas dactilares sin la existencia de una carpeta de investigación; la finalidad y el uso de dichas papeletas, así como el tipo de seguridad y resguardo aplicado a la información recabada.

En un dictamen emitido por la Comisión de Justicia, derivado de un Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Jhobanny Jiménez Mendoza y fundamentado por la diputada Luissana Ramos Pineda, se refiere que el uso de la tecnología y la digitalización en la administración pública se han convertido en opciones cada vez más populares y convenientes para las personas que necesitan realizar trámites, ya que ofrecen comodidad, ahorro de tiempo e impulsan la eficiencia de los procesos administrativos.

Asimismo, se señala que este enfoque digital brinda a la ciudadanía una experiencia más accesible y eficiente en la interacción con los servicios gubernamentales, por lo que, al optar por esta modalidad, las personas pueden evitar desplazamientos innecesarios a oficinas y largas esperas, al realizar sus gestiones desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo.