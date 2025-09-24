Hoy más que nunca, la transformación avanza en Guerrero y no se detiene: Evelyn Salgado 

Anuncio

Entregan la Gobernadora y la subsecretaria de Gobernación, Rocío Bárcena apoyos del Tianguis del Bienestar a familias de Xochistlahuaca

Refrenda su compromiso para seguir apoyando a este municipio

Xochistlahuaca, Gro., a 24 de Septiembre del 2025.- “Hoy más que nunca la transformación avanza en Guerrero y no se detiene. Vamos a seguir trabajando con cercanía, en el territorio con todas y con todos ustedes”, expresó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de artículos del programa Tianguis del Bienestar, a las familias de Xochistlahuaca y de comunidades aledañas. En compañía de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, la mandataria estatal destacó la importancia de que este tipo de apoyos lleguen a las personas que más lo requieren.

En la Unidad Deportiva 20 de Diciembre, la Gobernadora expresó su agradecimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por esta iniciativa, que demuestra que Guerrero no está solo y que cuenta con el respaldo de las autoridades, para seguir impulsando el progreso.

“Este programa devuelve al pueblo lo que por derecho le corresponde; los recursos son de nuestro pueblo y tienen que regresar al pueblo, eso es lo que hacemos con el Tianguis del Bienestar, es lo que hace el gobierno de México y se ha apoyado también mucho a Xochistlahuaca, es uno de los municipios que tenemos para Salud, para Educación, para Bienestar y vamos a seguir apoyando a Xochistlahuaca con todo nuestro corazón”, señaló Salgado Pineda.

También destacó el acompañamiento de Rocío Bárcena Molina, por el trabajo que ha impulsado en los diferentes municipios, para hacer que este tipo de ayuda pueda entregarse de manera directa a los beneficiarios. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo estatal, reitero que seguirá trabajando con un gran compromiso y cercanía, para el pueblo.

Durante su intervención, Rocío Bárcena dijo que esta entrega es el resultado del trabajo de las diferentes dependencias, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), las Aduanas, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, así como otras dependencias que, mediante la coordinación de esfuerzos, son parte de esta importante estrategia.

Y explicó: “Hoy lo que les vamos a entregar, es gracias al trabajo de los compañeros que están aquí, en representación del SAT y de las Aduanas; esta mercancía que les vamos a dar, la recogen de los que no quieren pagar impuestos y la presidenta dijo, se la llevamos a la gente que lo necesita y que la va a cuidar”.

La presidenta municipal, María Rojas Pineda expresó su agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por el apoyo que han tenido hacia las familias de este municipio; destacó que la mandataria estatal representa el símbolo de la transformación de Guerrero, una mujer de convicción firme y de corazón generoso, que siempre ha tendido la mano y siempre nos ha apoyado incansablemente a los municipios indígenas.

“El Tianguis del Bienestar no es sólo la entrega de enseres o artículos de primera necesidad, es un acto de justicia, es la muestra de un gobierno que escucha, que reconoce al país con los pies en la tierra y entiende que en las comunidades más alejadas también hay dignidad, hay historia y sueños que merecen ser respetados y apoyados”, expresó.

Para finalizar, el director de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, Diego Flores Magón informó que, como parte del Plan de Justicia y Desarrollo de la Región Amuzga, se ha impulsado un trabajo coordinado para darle atención integral en conjunto con dependencias de los tres órdenes de gobierno, para trazar una ruta de acción conjunta.

Como parte de este evento, también se instalaron módulos de Labor Social del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, así como de diferentes servicios.

Asistieron el encargado de las Mesas de Paz y coordinador operativo del Tianguis del Bienestar, Santiago Segui Amortegui; la directora general de Financiera para el Bienestar, Rocío Mejía Flores; el secretario de Bienestar en Guerrero, Pablo Gordillo Oliveros; el comandante del 48 Batallón de Infantería, Luis Antonio Salinas Morales; el representante de la Agencia Nacional de Aduanas, Alejandro Juárez; el representante del SAT Giovani Domínguez Bermúdez; la supervisora de Acción Comunitaria región 06 Ometepec del IMSS-Bienestar, Mariana Martínez Melquiades, entre otros.