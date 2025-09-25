Propone Diputada crear comisión legislativa de la Familia

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 24 de Septiembre del 2025.- La diputada María Irene Montiel Servín (PAN) presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para crear la Comisión Ordinaria de la Familia, con el objetivo de atender de manera específica los temas relacionados con la protección, fortalecimiento y desarrollo de las familias, legislar con perspectiva familiar y promover políticas públicas que garanticen los derechos humanos de todos sus integrantes.

En la exposición de motivos, la legisladora explicó que la familia ha sido históricamente el primer y más importante espacio de socialización y apoyo mutuo y constituye el pilar fundamental de la sociedad. Sin embargo, actualmente enfrenta una serie de retos derivados de cambios sociales, económicos y culturales que demandan un enfoque legislativo más integral y proactivo.

Dijo que entre los principales desafíos se encuentra la violencia intrafamiliar, la desintegración del núcleo familiar, la falta de protección a la niñez y a las personas adultas mayores, situaciones que generan la necesidad de reconocer y atender la diversidad de estructuras familiares a través de políticas públicas acordes a la realidad que se vive en la actualidad.

La diputada representante del Partido Acción Nacional recordó que el Senado de la República, a través de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, exhortó a los Congresos locales a conformar este tipo de órganos legislativos, y que entidades como Durango, Hidalgo, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas ya cuentan con una Comisión de la Familia que les permite analizar y legislar en torno a los cambios y problemáticas que afectan directamente a este núcleo social.

En ese sentido, subrayó que es importante que Guerrero se sume a la creación de esta comisión, ya que resulta urgente para generar un marco normativo que permita concentrar en un solo órgano parlamentario las temáticas relacionadas con la familia, lo que daría mayor coordinación, eficacia y rapidez en la formulación de leyes y reformas en su beneficio.

Además, de aprobarse la creación de este órgano legislativo podrá fungir como un espacio de diálogo abierto con la sociedad civil, especialistas y ciudadanos, para escuchar sus inquietudes y generar soluciones conjuntas que fortalezcan el tejido social. También tendrá la facultad de armonizar la legislación local con los Tratados Internacionales en materia de protección a la familia y apoyar a otras instancias legislativas vinculadas con el tema.

Finalmente, Montiel Servín sostuvo que la creación de la Comisión de la Familia enviará un mensaje claro sobre la prioridad que el Congreso de Guerrero otorga al bienestar familiar, al tiempo de consolidar un entorno de justicia, equidad y solidaridad que permita a todas las familias prosperar y desarrollarse plenamente.

La iniciativa de adición a la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.