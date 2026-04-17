Impulsa Congreso de Guerrero traducción de actividades legislativas a lenguas indígenas; “Esta iniciativa fortalecerá la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural del estado”: Jesús Urióstegui

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Abril del 2026.– El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, destacó la puesta en marcha de acciones para traducir contenidos legislativos a lenguas originarias.

En el marco del evento “La Voz Indígena en tu Congreso”, el legislador subrayó que se trabaja en una estrategia conjunta con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos del estado, con el objetivo de garantizar que la información generada en el Congreso llegue a las comunidades en sus propias lenguas.

Explicó que este esfuerzo será permanente y no se limitará a un solo ejercicio, ya que se busca institucionalizar la traducción de acuerdos, decisiones y actividades legislativas. Detalló que las traducciones no serán simultáneas durante las sesiones, sino que se realizarán posteriormente para su difusión.

Urióstegui García destacó que esta iniciativa permitirá que las y los ciudadanos de pueblos originarios accedan a la información legislativa en náhuatl, tu’un savi, me’phaa y ñomnda, fortaleciendo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural del estado.

Durante su mensaje, el diputado afirmó que las lenguas indígenas representan identidad, historia y cultura viva, por lo que este esfuerzo busca evitar que algún ciudadano quede excluido de la vida pública por no hablar español.

“Que ninguna de nuestras hermanas y hermanos se quede fuera, que nadie se quede sin saber lo que ocurre en su Congreso por no hablar español”, expresó.

Asimismo, se declaró aliado de los pueblos originarios y reiteró su compromiso de impulsar condiciones de igualdad, respeto a los derechos y mayor participación en la toma de decisiones.