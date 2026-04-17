El Gobierno del Estado firma convenio interinstitucional para garantizar el acceso a la información legislativa en lenguas indígenas

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Abril del 2026.- En un acto de justicia social y el reconocimiento de la diversidad cultural, el secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA), Abel Bruno Arriaga firmó un convenio de colaboración con el Congreso del Estado y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de garantizar el acceso a la información legislativa en lenguas indígenas.



Lo anterior, durante la presentación del proyecto “La Voz Indígena en tu Congreso”, realizada por el Congreso del estado, la cual busca garantizar el acceso a la información legislativa en lenguas originarias, al que asistió en representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, el subsecretario de Asuntos Políticos, Francisco Rodríguez Cisneros.

Este instrumento establece las bases para la interpretación oral, traducción escrita y difusión de las actividades legislativas en náhuatl, tu’un savi, me’phaa y ñomndaa, mediante el uso de herramientas tecnológicas y medios de comunicación, incluyendo radiodifusoras en comunidades indígenas y afromexicanas, con el propósito objetivo que las leyes, políticas públicas y acciones legislativas sean accesibles, comprensibles y cercanas a la población en su lengua materna.

Durante su intervención, el titular de la SEDEPIA destacó que este esfuerzo se fortalece a partir de las recientes reformas constitucionales que elevan a rango constitucional los derechos lingüísticos, subrayando la importancia de garantizar una comunicación efectiva entre las instituciones y los pueblos indígenas.

El funcionario estatal reconoció el trabajo de traductores e intérpretes, al señalar que “son ellos quienes hacen este trabajo que permite que la información llegue a nuestras comunidades y que las instituciones mantengan una comunicación más efectiva”.

El convenio también contempla la generación de contenidos digitales con pertinencia cultural, la difusión de materiales a través de plataformas institucionales y el acompañamiento del INPI para asegurar que la información llegue de manera adecuada a las comunidades, fortaleciendo así la inclusión y el ejercicio pleno de sus derechos.

Este acuerdo interinstitucional consolida la coordinación entre el gobierno del estado, el Congreso local y el INPI, para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a la información, la preservación de las lenguas indígenas y el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero.

Asistieron, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García; la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Catalina Apolinar Santiago; el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, Pánfilo Sánchez Almazán; el titular del INPI en Guerrero, Manuel Vázquez Quintero, representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de instituciones y comunidades indígenas.