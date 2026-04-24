Inaugura Evelyn Salgado oficinas de las Salas Regionales de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa

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La Gobernadora fortalece la transparencia con instalaciones modernas y funcionales en las que se invirtieron casi 20 MDP

Acapulco, Gro., a 23 de Abril del 2026.- Para seguir fortaleciendo la transparencia y la atención a la población, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró las oficinas de las Salas Regionales de Acapulco del Tribunal de Justicia Administrativa, en donde se destinó una inversión de casi 20 millones de pesos. Con estas obras se dignifica la labor de quienes integran esta institución y permiten ofrecer un mejor servicio a la población.

“Cuando fortalecemos al Tribunal de Justicia Administrativa, se fortalece también el equilibrio institucional, se fortalece la rendición de cuentas y se fortalece la confianza ciudadana. Hoy reafirmamos una visión compartida, la de un Guerrero donde la ley se respeta, donde las instituciones funcionan y donde la justicia está al servicio del pueblo”, enfatizó en su mensaje Evelyn Salgado.

Ante magistrados y personal de esta dependencia, la gobernadora dijo que la labor de este Tribunal es muy importante pues atiende temas como el combate a la corrupción, la legalidad en los actos de gobierno y la defensa de los derechos de la ciudadanía, lo que resulta fundamental para consolidar un Guerrero con instituciones fuertes, confiables y con condiciones justas y dignas.



La mandataria estatal refrendó su compromiso con la justicia y la legalidad, a través de acciones que promuevan el bienestar de la población.

Durante se participación, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel señaló que estas instalaciones están albergadas en un espacio de más de 250 metros cuadrados funcionales y accesibles, con áreas operativas, tecnología y condiciones dignas, en beneficio de más de 5 mil usuarios y del personal que ahí labora.

Indicó que esto es resultado de la visión de la gobernadora, quien prioriza que la justicia se imparta y se haga en espacios dignos, modernos, pero sobre todo humanos. “No sólo es un espacio, es una herramienta para que la justicie funcione mejor. Hoy Acapulco avanza con pasos firmes, hacia un modelo donde las instituciones responden, donde los espacios se dignifican y donde la ley se fortalece; porque cuando la justicia se fortalece, se fortalece la paz, cuando se invierte en el bien, se transforma la vida de la gente”, sostuvo.

En tanto, el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Luis Camacho Mancilla destacó el gran compromiso de la gobernadora con la población guerrerense. Dijo que esto representa no sólo una obra física, sino un entorno de confianza, accesibilidad y paz, como elementos claves para una justicia social, transformadora que sirva a la gente.

A nombre de los beneficiarios, la secretaria de Estudio y Cuenta, Tania Lozano Herrera, agradeció a la gobernadora por esta inauguración y expresó el compromiso firme y claro para trabajar a favor de la población. Y añadió: “Simboliza el reconocimiento de nuestra labor diaria y al compromiso con un servicio más eficiente, cercano y de mayor calidad. Nos brinda las condiciones necesarias para desempeñar nuestras funciones con profesionalismo, responsabilidad y renovado entusiasmo”.

Acompañaron a la gobernadora, el Oficial Mayor de la SEFINA, Ricardo Salinas Méndez, así como colaboradores del Tribunal de Justicia Administrativa.