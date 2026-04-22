Evelyn Salgado asistió a la ceremonia conmemorativa por el 112 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz

Anuncio

La Gobernadora expresa su reconocimiento a la Marina Armada de México

Acapulco, Gro., a 21 de Abril de 2026.- Al asistir a la ceremonia conmemorativa por el 112 aniversario de la Gesta Heroica del 21 de abril de 1914, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, expresó su reconocimiento a la Marina Armada de México como una institución comprometida con la defensa de la soberanía y la nación.



“Hoy, al conmemorar este hecho, reconocemos en la Marina de México, a una institución que ha sabido enarbolar a lo largo del tiempo, los valores de honor, deber, lealtad y servicio a la Patria. Y que hoy, permanecen firmes en la defensa de nuestra soberanía y en el compromiso del pueblo de México”, dijo.

En el evento que se realizó en la Plaza de la Heroica Escuela Naval Militar, la mandataria estatal dijo que esta gesta es uno de los episodios más importantes de la historia nacional, resaltando el legado de héroes como Virgilio Uribe y José Azueta, quienes son recordados como un ejemplo de entrega y compromiso.

Y agregó: “Que la memoria de Veracruz nos siga marcando el rumbo, que nos recuerde que México se defiende con firmeza, con dignidad y con profundo amor por la nación”.

En su intervención, el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo, leyó el discurso oficial del Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, en donde enfatizó la importancia de este episodio histórico, que sembró los cimientos del México actual.

“Hoy, más de un siglo después, el legado de nuestros héroes navales continúa. Las nuevas generaciones de marinos constituyen un liderazgo en unión, auténtico, real, cercano a las familias mexicanas, humanista y acorde a estos tiempos, que honra el pasado y mira con determinación el futuro de México”, dijo.

En el evento la gobernadora leyó los nombres de los próceres de la Heroica Escuela Naval Militar y del Heroico Colegio Militar; también se hizo la entrega de reconocimientos a elementos que se destacaron por su labor.

Las autoridades asistentes colocaron una ofrenda floral y realizaron una guardia de honor; la alumna Esther Guadalupe López Hernández, de la escuela secundaria técnica 238, Ejército Mexicano, fue la encargada de declamar la poesía Heroica Escuela Naval.

Asistieron a este evento, el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ricardo Salinas Sandoval; la diputada local, María del Pilar Vadillo; el senador, Félix Salgado Macedonio; el comandante de la 27 Zona Militar, Antonio Melchor Ruiz; el capitán regional de puerto, José Florentino Gallardo, el coordinador de la Guardia Nacional en Guerrero, Óscar García Ponce de León, entre otros.