Niñas y Niños del XVIII Parlamento Infantil 2026 piden reforzar acciones contra violencia, abuso y desigualdad en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 23 de Abril del 2026.- Durante el desarrollo del XVIII Parlamento Infantil de Guerrero 2026, 46 niñas y niños de las ocho regiones señalaron la urgencia de fortalecer las leyes y acciones para atender problemáticas como el abuso sexual infantil, el acoso escolar, la violencia y la desigualdad, a través de la participación de familias, escuelas y autoridades, para garantizar entornos seguros y mejores condiciones de bienestar para este sector.

Entre los temas abordados por las y los parlamentarios destacó el “Cuidado y bienestar enfocado a eliminar el abuso sexual infantil y el acoso escolar”, señalando que es una problemática frecuente que requiere la participación de familias, docentes y autoridades para prevenirla. Propusieron fortalecer la orientación en el hogar, implementar acciones preventivas en las escuelas y garantizar entornos libres de violencia, además de promover espacios seguros, participación ciudadana, actividades recreativas y condiciones que favorezcan el bienestar familiar.

Respecto a los derechos y bienestar de la niñez en situación vulnerable, advirtieron que muchos menores carecen de acceso a educación, alimentación y cuidados adecuados. Por ello, plantearon fortalecer programas sociales, implementar desayunos escolares en zonas marginadas y otorgar becas para prevenir la deserción y mejorar sus condiciones de desarrollo.

En materia de prevención y erradicación de la violencia de género, destacaron la importancia de fomentar valores desde la infancia para combatir el machismo, la desigualdad y la intolerancia, promoviendo el respeto, la igualdad, la empatía y la solidaridad desde el hogar.

Al abordar la deforestación, la protección de los bosques y el calentamiento global, hicieron un llamado a aplicar las leyes ambientales, regular la tala y promover la reforestación. Asimismo, propusieron impulsar el cuidado del agua, campañas de limpieza y la cultura ambiental, además de fortalecer la separación de residuos. Urgieron a supervisar las plantas de tratamiento, reforzar la reforestación, sancionar incendios forestales y mejorar la infraestructura hidráulica para garantizar el acceso al agua potable.

Otro tema importante fue el maltrato animal. Condenaron prácticas como la violencia, el abandono y la explotación, por lo que propusieron fomentar la adopción responsable, campañas de vacunación y esterilización, así como garantizar la aplicación de las leyes para proteger a los animales.

Asimismo, reiteraron que las familias guerrerenses sufren altos índices de inseguridad, por lo que pidieron mayor vigilancia en espacios públicos y apoyo a las familias, además de impulsar programas de prevención, promover la cultura de la legalidad y fomentar actividades deportivas y culturales para generar entornos seguros.

En materia de derechos de la niñez y prevención de la violencia, plantearon fortalecer la educación en valores, apoyar a las familias y endurecer sanciones contra quienes vulneren sus derechos, incluyendo la implementación de la Ley Camila y castigos a la explotación infantil. También señalaron la necesidad de fortalecer la capacitación policial, los programas de prevención, promover el deporte y la cultura, recuperar espacios públicos y reconstruir el tejido social.

Otro de los temas fue el de las adicciones en la infancia. Alertaron sobre el consumo temprano de sustancias y propusieron acciones preventivas como atención psicológica, campañas en la educación básica, talleres formativos y escuelas para padres, con el fin de fortalecer el entorno familiar.

Participaron: Gladis Keilani Alcantar Ocampo, Héctor Villanueva García, Abril Monserrat García Molina, Ana Leidi Bello Domínguez, Gabriel Valle Rentería, Alina Gómez Benítez, Rihanna Arlette Beltrán Jaramillo, Ariana Belem Tomas Salgado, David Josafat García García, Alexander Casarrubias Hernández, Iker Gadiel Sierra Alarcón, Fabián Gómez García, Samantha Rosas Gómez, Gretel Mariel Castro Ojendis, Jade Romero Gutiérrez, Ymelda Danahe Guerrero Espinal, Estefania Cuevas Arizmendi, Diego Samuel Rodríguez Román, Candy Jaquelin Delgado Ocampo, Paul Ríos Martínez, Anderson Tadeo Díaz Ballesteros, Abigail Reyes Moreno, Luis Prudencio Espinoza Remigio, Romina Lizeth Gutiérrez Hernández, Issac Rayo Alonso, Zadkiel Isaac Espinoza Torres, Valeria Radilla Ceballos, Josué Gutiérrez Zamudio, Diego Gael Quiroz Rodríguez, Karla Ibeth Flores Morales, Rabi Hernández Melo, Carla Alexa Pastrana Benítez, Amanda Quetzalli Galicia García, Elissa Huerta Marroquín, Marco Antonio Lino López, Karla Pantaleón Arana, Osvaldo Jacinto Gómez, Violet Esmeralda Palacios Trujillo, Jesús Edén Marquina Padilla, Osmayra Aimee Jacinto Ramírez, Santiago Morales Catalán, Heymi Martínez Sánchez, Marlon Juárez Carlos, Julio Benedict Melchor Nava, Karolina Méndez Hernández y Jared Miranda López.