Inaugura Javier Saldaña espacios modernos que elevan la calidad de la educación en la UAGro

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Acapulco, Gro., a 16 de Abril del 2026.- Con una inversión de más de 16 millones de pesos, la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) estrena nuevas instalaciones en la Facultad de Turismo de Acapulco.

El rector de la institución, Javier Saldaña Almazán inauguró un edificio de tres niveles y canchas deportivas de esta casa de estudios, en beneficio de la comunidad universitaria.

Las nuevas instalaciones incluyen laboratorios destinados a la práctica de la gastronomía y a la formación profesional en servicios turísticos, una biblioteca virtual, canchas de pádel y una cancha de usos múltiples que fortalecen la formación integral de más de 600 estudiantes.

El rector, Dr. Javier Saldaña Almazán, reafirmó que apostar por la educación y el turismo es impulsar el desarrollo del estado de Guerrero, brindando a las juventudes herramientas para destacar y transformar su entorno.

Con ello, la UAGro sigue impulsando la ampliación de su infraestructura moderna, que no solo forma profesionales, sino que construye el futuro del estado.