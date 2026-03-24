Promueve Diputada reformas para fortalecer la actividad artesanal en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 22 de Marzo del 2026.- La Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo analiza una iniciativa presentada por la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado de Guerrero, con el objetivo de visibilizar a las personas artesanas en el diseño de las políticas públicas e incorporarlas formalmente al marco jurídico de fomento económico y de inversión del estado.

Al exponer el documento, señaló que con esta modificación se busca garantizar a las artesanas y los artesanos una atención integral a sus necesidades productivas y sociales, estableciendo por ley mecanismos de apoyo gubernamental que incluyan incentivos económicos y acompañamiento temporal.

Resaltó que la artesanía no solo representa la elaboración de objetos, sino una expresión viva de la historia, la identidad y la memoria colectiva de los pueblos, en la que se concentran saberes heredados por generaciones y la creatividad de mujeres y hombres que transforman la materia en cultura, siendo esta actividad el sustento de miles de familias.

Asimismo, reconoció que gran parte de este sector enfrenta condiciones de vulnerabilidad económica debido a las limitadas oportunidades de comercialización, los altos costos de traslado de sus productos y la presencia de intermediarios que reducen significativamente sus ingresos. Añadió que, aunque existen apoyos institucionales, es necesario garantizar el fortalecimiento sostenido de la actividad artesanal.

Por ello, la iniciativa plantea establecer políticas públicas más justas y eficaces que permitan a las personas artesanas acceder a apoyos económicos, mecanismos de comercialización y facilidades para la adquisición de materia prima, así como fortalecer el acompañamiento institucional para consolidar su desarrollo productivo.

“Respaldar la actividad artesanal no solo implica reconocer su valor cultural, sino invertir en el desarrollo comunitario, la preservación de las tradiciones y el bienestar de miles de familias guerrerenses”, señaló.