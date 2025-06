Proponen Reformas para reconocer en la Ley del Registro Civil al pueblo Afromexicano con los mismos derechos que los pueblos indígenas

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 09 de Junio del 2025.- La Comisión de Justicia del Congreso del Estado analiza una reforma a la Ley del Registro Civil del Estado para que se reconozca a los pueblos afromexicanos con los mismos derechos que los pueblos indígenas, se garantice su acceso efectivo al Registro Civil con campañas gratuitas y unidades móviles y se capacite al personal en derechos, interculturalidad y respeto a sus costumbres, promoviendo una inclusión real y equitativa.

En la propuesta, presentada por la diputada Araceli Ocampo Manzanares y a la cual se adhirió la diputada Gladys Cortés Genchi, se menciona la necesidad de que la diversidad del Estado sea reconocida en su legislación para garantizar que las y los guerrerenses tengan pleno acceso a sus derechos fundamentales.

Y es que refiere que para muchas personas que viven en zonas rurales de Guerrero, tener acceso al Registro Civil es prácticamente imposible y que al no contar con documentos oficiales que prueben su existencia legal o su estado civil los margina aún más, empujándolos a una espiral de exclusión social, económica y política.

Agregó que “la falta de Registro Civil tiene una consecuencia inmediata: la invisibilidad jurídica, sin un acta de nacimiento, las personas no existen oficialmente para el Estado, significando que no pueden obtener una identificación oficial, lo que a su vez les impide acceder a servicios tan importantes como la educación, porque no pueden inscribirse en la escuela, limitando sus oportunidades de desarrollo y perpetuando la pobreza”.

Asimismo, dijo que la ausencia de un Registro Civil también afecta directamente la economía de estas personas, porque les resulta difícil conseguir empleos formales, abrir cuentas bancarias, solicitar créditos o participar en programas de ayuda del gobierno, limitación que los condena a la informalidad y a la inestabilidad laboral, frenando su progreso social y su capacidad para construir un futuro digno para ellos y sus familias.

Por ello, plantea reformar los artículos 22 y 37 de la Ley Número 495 del Registro Civil del Estado de Guerrero.