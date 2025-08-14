Fortalece el DIF Guerrero la unión familiar a través de la adopción

Anuncio

Se logra la adopción de una menor en estricto apego al marco jurídico

La Presidenta del DIF Guerrero Liz Salgado encabeza la entrega de la menor

Chilpancingo, Gro., a 14 de Agosto del 2025.– El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Guerrero, reafirmó su compromiso de transformar y fortalecer la unión familiar, al concretar un nuevo proceso de adopción que permitió a una menor encontrar un hogar, este proceso se realizó bajo estricto apego al marco jurídico, siempre pensando en el desarrollo y bienestar de las infancias.

La presidenta honoraria del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, encabezó este emotivo momento en el que, tras un cuidadoso proceso legal y psicológico, una pareja recibió en sus brazos a quien ahora es su hija bajo todos los derechos que la ley les otorga.

Este acto fue posible a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, área encargada de garantizar que cada procedimiento se realice bajo estricto apego al marco jurídico y priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.

Liz Salgado destacó el amor y el compromiso de los padres adoptantes, quienes cumplieron con todos los requisitos establecidos para brindar un hogar seguro, estable y lleno de cariño a la bebé que se convirtió en su hija, así mismo resaltó que los procesos de adopción que realiza el DIF Guerrero reflejan el compromiso del Gobierno del Estado y la política pública impulsada por la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer los mecanismos que permitan realizar adopciones apegadas al marco jurídico estatal, respetando los derechos fundamentales de las partes involucradas.

La presidenta del DIF estatal subrayó “Que cada adopción es una historia de amor que se escribe con el corazón”, y refrendó el compromiso de la institución para seguir impulsando que más niñas y niños puedan ejercer su derecho a vivir en familia, en un ambiente seguro y lleno de afecto.

Con este proceso, el DIF Guerrero reafirma su compromiso de transformar y consolidar hogares, cumpliendo así con la visión del proyecto de Transformación de Guerrero, que busca que niñas y niños puedan desarrollarse plenamente en un entorno de amor y cuidado.