Asiste Evelyn Salgado al arranque de construcción del Hotel Hilton Garden Inn en Acapulco 

Destaca la mandataria estatal la confianza de los empresarios y el regreso de una marca de nivel internacional al puerto y a Guerrero

“Este proyecto reafirma la recuperación franca y generosa de Acapulco”, destacó

Se estima que esté listo y en operación para el primer trimestre de 2027

Acapulco, Gro., a 14 de Noviembre del 2025.- En la ruta de la recuperación de Acapulco, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió al arranque de la construcción del Hotel Hilton Garden Inn, lo que marca un importante logro por el regreso de esta marca internacional a este destino de playa, reposicionándolo en el mapa turístico y generando más y mejores oportunidades de desarrollo. En su mensaje, la jefa del Ejecutivo estatal destacó la confianza y el compromiso de los empresarios, para contribuir a que Acapulco continúe su consolidación turística.

“Este proyecto, sin duda, reafirma la recuperación franca y generosa de Acapulco, que vive y brilla con la fuerza inigualable de un pueblo maravilloso, de una belleza que no tiene comparación. En los últimos meses, hemos sido testigos de este crecimiento, pero ha sido un crecimiento también con justicia social”, expresó la mandataria estatal.

Con la presencia de empresarios del sector, autoridades civiles y militares, así como personajes destacados de la sociedad acapulqueña, la mandataria estatal confió en que este proyecto será generador de éxito, desarrollo, empleo digno, crecimiento y bienestar para las familias acapulqueñas. Ante ello, expresó su agradecimiento por seguir depositando su confianza en Acapulco y los destinos de Guerrero.

“A los empresarios, a los hoteleros, a restauranteros, a prestadores de servicios turísticos, nuestro agradecimiento por su confianza; sobre todo, mi cariño absoluto, como siempre lo he dicho, a todas las familias acapulqueñas, porque todo este esfuerzo es para ustedes y por ustedes, para reconocer su resiliencia después del paso de este huracán, primero el Huracán “Otis”, después el Huracán John”.

En este tenor, la mandataria estatal pidió a los inversionistas, empresarios, turistas y población en general, seguir siendo aliados a favor de este puerto. Y agregó: “Aquí en Acapulco los recibimos con los brazos y el corazón abiertos. Vengan a invertir, vengan a visitar, vengan a conocer y sigan creyendo una y otra vez en este puerto maravilloso. Muchas gracias a todas y a todos, por seguir luchando, por seguir trabajando por este puerto maravilloso”

Durante su participación, el secretario de Turismo en el estado, Simón Quiñones Orozco dijo que este arranque de obra representa el inicio de una nueva historia para el puerto, particularmente por el regreso de una marca internacional que vuelve a confiar en el destino. Destacó que cada inversión que llega, representa una historia de esfuerzo, de fe y de amor por Acapulco, y que gracias al trabajo conjunto con el sector privado se ha logrado dar grandes resultados, demostrando que Acapulco está de pie, sigue avanzando y está listo.

“Eso significa confianza, empleo y desarrollo para miles de familias guerrerenses”, agregó y resaltó que a la par de todos estos esfuerzos, también se ha trabajado en el fortalecimiento de la conectividad aérea y nuevas inversiones.

En su intervención, el empresario Luis Bahena Pineda dijo que hay un gran interés para seguir apostando por el destino y apoyar a todos los niveles; en este contexto informó que el proyecto contempla la participación de las empresas constructoras mejor calificadas del país, con intervención de calidad y priorizando el empleo para la mano de obra guerrerense, para convertir este espacio en uno de los mejores hoteles del país.

“Gracias a nuestra gobernadora, que con su presencia respalda nuestra idea”, puntualizó.

Ubicado en la zona Dorada, el Hotel Hilton Garden Inn, contará con poco más de 6 mil 300 metros cuadrados de construcción distribuido en siete niveles, en donde se ofertarán 86 habitaciones. De acuerdo al proyecto, tendrá vestíbulo, elevadores, área de recepción, restaurante para 124 comensales, estacionamiento, gimnasio, piscina al aire libre, entre otras amenidades. Se estima que la obra esté lista para el primer trimestre del 2027.

Enseguida se llevó a cabo la develación de la placa de inicio de actividades del proyecto y se mostró la maqueta.

Asistieron al evento, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el oficial mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez; la titular de la Sefodeco, Teodora Ramírez Vega; el diputado local, Joaquín Badillo Escamilla; entre otros.