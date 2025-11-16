Universidades afrontan los retos para fortalecer la educación superior en México 

Anuncio

Cerró con éxito la Conferencia Internacional ANUIES2025

Colima, Colima, a 15 de Noviembre del 2025.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) cerró de manera exitosa su participación en la Conferencia Internacional #ANUIES2025, con la presencia de rectoras y rectores de más de 170 universidades, tecnológicos y normales de todo el país.

En el último de actividades se celebró la con la LXVII Sesión Ordinaria de la Asamblea General, presidida por el Subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí; el Rector General, Dr. Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño y el Secretario General Ejecutivo de la ANUIES, Dr. Luis Armando González Placencia.

El rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán expresó que este encuentro fue un éxito, porque tuvo un intercambio de experiencias que permitirá fortalecer la educación superior en México.

“Este encuentro nos permitió analizar y debatir los grandes retos de la educación superior desde una perspectiva integral, planteando soluciones a las problemáticas que enfrentan todas las IES, así como los nuevos paradigmas educativos a los que nos estamos adaptando”, indicó.

Detalló que se abordaron temas de gran relevancia colectiva, entre ellos, La educación a lo largo de la vida, Avances y revisión de las acciones de construcción de paz y contra las adicciones. Otro fue el Informe del censo de usos y percepciones de la inteligencia artificial en las IES.

En el evento se marcó una ruta de trabajo para asegurar un presupuesto justo y equitativo para las universidades y se dio la bienvenida a 24 instituciones más a la ANUIES, sumando un total de 275 asociadas.

“Los diálogos entre líderes educativos de las IES fortalecen la educación superior en México. Tenemos muy claro el gran papel que jugamos en la sociedad como espacios de transformación social”, puntualizó Javier Saldaña Almazán.