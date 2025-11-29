Asiste la Gobernadora Evelyn Salgado al segundo informe del rector de la UAGro, Javier Saldaña 

Anuncio

Reconoce los avances de esta institución y refrenda su compromiso para seguir transformando la educación de los guerrerenses

Acapulco, Gro., a 28 de Noviembre del 2025.- Al asistir como invitada al Segundo Informe de Labores del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso para continuar trabajando de la mano con la máxima casa de estudios, priorizando el apoyo a la educación e impulsando el desarrollo de la entidad.

“Desde el gobierno del estado, seguiremos apoyando con mucho cariño, con mucha solidaridad y responsabilidad, a la Universidad Autónoma de Guerrero, para consolidarla como institución de excelencia académica, con pertinencia social y cultural, y siempre al servicio del pueblo guerrerense”, expresó la mandataria.

En la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario, que se llevó a cabo en un recinto de la zona Diamante, la jefa del Ejecutivo estatal destacó que la UAGro es el principal motor de movilidad social, demostrando un gran compromiso. Por ello, reiteró su apoyo a la labor que se realiza desde esta institución.

“Hoy, en el marco de este ejercicio de rendición de cuentas, reconocemos los avances de la Universidad en estos últimos años y refrendamos nuestro compromiso inquebrantable de caminar hombro con hombro, con todas y todos ustedes”, añadió.

Con la presencia de estudiantes, docentes, personal administrativo, así como autoridades de los diferentes órdenes de gobierno y representantes de la sociedad civil, la gobernadora reconoció la labor del rector Javier Saldaña Almazán al frente de la UAGro, como una universidad de futuro.

“Y en este proceso mucho ha tenido que ver la voluntad de una comunidad unida, la determinación de consolidar una visión hacia los próximos veinte años. Y el trabajo de nuestro rector, el doctor Javier Saldaña Almazán, que ha sido un gestor incansable para la Universidad”, señaló.

Durante su informe de labores 2024-2025, Saldaña Almazán dio a conocer de manera detallada, las acciones que se llevaron a cabo durante este período, destacando avances y mejoras en diversas áreas. También, expresó su reconocimiento a la gobernadora por todo el trabajo conjunto y la voluntad para lograr el desarrollo.

“Quedó claro que tenemos una gran mujer al frente del estado de Guerrero”, enfatizó.

Asistieron a este evento la comunidad universitaria, así como autoridades civiles e invitados especiales.