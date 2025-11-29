Guerrero fortalece la seguridad con coordinación interinstitucional, tecnología y participación ciudadana

Anuncio

Comparece el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma Osuna ante Comisiones de la LXIV Legislatura local por la Glosa del Cuarto Informe de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Chilpancingo, Gro., a 28 de Noviembre del 2025.– En cumplimiento con el ejercicio democrático de rendición de cuentas y transparencia que caracteriza al gobierno de la mandataria estatal Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Osuna compareció ante diputadas y diputados de la 64 Legislatura del Congreso local.

El titular de la SSP Guerrero presentó los avances en materia operativa, administrativa y penitenciaria que conforman los ejes centrales de la seguridad en la entidad, resultados del apoyo incondicional de la gobernadora y del gobierno federal, mediante la decidida coordinación interinstitucional.

Ante las y los legisladores integrantes de la Mesa Directiva, la Comisión de Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Ledesma Osuna destacó los avances en el uso de tecnologías, tareas de prevención, infraestructura, reacción, inteligencia y proximidad social para seguir construyendo los caminos de paz y bienestar.

“Adquirí el compromiso con las y los guerrerenses de atender las causas generadoras de la violencia y la delincuencia, en plena coordinación con los tres órdenes de gobierno. Observando siempre los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, así como la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos”, destacó el funcionario estatal.

En materia de desarrollo policial en estos cuatro años de gobierno, informó que, 53.6 por ciento de los nuevos ingresos a las filas de la Policía Estatal y Custodia Penitenciaria corresponden a mujeres y 46.4 por ciento son hombres.

Sobre la coordinación que fortalece esta dependencia con los ayuntamientos, se capacitó a 2 mil 254 elementos de 62 municipios en temas de proximidad, formación continua, protocolo de actuación policial ante casos de violencia contra mujeres y justicia cívica.

Como parte del reconocimiento de los derechos laborales de las y los policías estatales activos, este año se generó un incremento del 20 por ciento en el monto de los viáticos quincenales y se benefició a 74 elementos con estímulos por desempeño operativo.

Ledesma Osuna detalló en materia de modernización de la red de videovigilancia, la ampliación de la red en el municipio de Zihuatanejo. En el C5-Acapulco se reactivaron el 100 por ciento de las cámaras y se trabaja en nuevas metas. Mientras que el municipio de Chilpancingo, se mantienen los Puntos de Monitoreo Inteligente, con una tendencia de aumento en las cámaras activas en la capital del estado.

Aunado a estas acciones, también se avanza en materia de infraestructura y entrega de equipamiento, como fue el reforzamiento del parque vehicular con 71 patrullas y moto patrullas nuevas y equipadas para las Unidades Especiales de la Policía Estatal.

*Resultados operativos*

En cuanto a la coordinación interinstitucional a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, conformada por la Secretaría de Defensa, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el titular de la SSP Guerrero destacó que ello ha permitido la detención de siete objetivos prioritarios, el decomiso de 248 armas de fuego, 7 mil 603 cartuchos de diversos calibres, 237 cargadores, una granada de mano y la recuperación de 244 vehículos con reporte de robo.

Así como el aseguramiento 3 mil 496 dosis de estupefacientes, la erradicación de 20 plantíos de amapola y marihuana, la recuperación de 119 chalecos tácticos, 208 placas balísticas. Además del aseguramiento de 38 vehículos y 60 motocicletas relacionadas con actividades delictivas.

Por otro lado, como parte de las acciones de prevención del delito realizadas por las Unidades Especiales de la Policía Estatal, se han desplegado 158 mil 203 recorridos en toda la entidad, lo que ha permitido la detención de 498 personas y el aseguramiento de ocho mil 730 dosis de drogas.

*Programas especiales*

Un tema prioritario para la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda es la atención a las mujeres mediante el programa ‘Alerta Violeta, Cada Minuto Cuenta’, estrategia que, dijo el secretario, se sigue reforzando con la atención a través del número único de emergencias 9-1-1, y cuya eficiencia es del 93 por ciento en la ubicación de niñas, adolescentes y mujeres reportadas como no localizadas.

Como parte de estos avances, la Unidad Policial de Género llevó a cabo 74 mil 620 orientaciones, 57 asesorías jurídicas y psicológicas, y se atendieron a un total a 523 víctimas de violencia. Otra de las acciones encaminadas a la protección de las mujeres, se implementó en todas las regiones filtros y vigilancia en el transporte público, atendiendo a un total de 2 mil 763 pasajeras y pasajeros.

Otro de los programas especiales de la SSP Guerrero es ‘Casco Seguro’, mediante el cual se implementaron 347 operativos, 7 mil 604 recorridos de seguridad y proximidad, con los cuales se brindaron 4 mil 750 auxilios, 61 mil 900 orientaciones y 728 siniestros viales.

El programa ‘Escuela Segura’, cuyo objetivo es atender a docentes, estudiantes y personal administrativo, se vigilaron 3 mil 775 planteles en toda la entidad, con 5 mil 626 patrullajes.

El secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero, Daniel Antonio Ledesma Osuna atendió de manera puntual cada una de las preguntas de las y los diputados, a quienes también les pidió sumarse y trabajar en conjunto para seguir fortaleciendo a esta institución prioritaria, conformada por mujeres y hombres servidores públicos, y quienes todos los días trabajan con empeño, disciplina y compromiso para servir, proteger, vigilar y salvaguardar a las y los guerrerenses.