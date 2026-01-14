Avanza Guerrero en la consolidación de la Tarjeta Joven, una apuesta estratégica por el futuro de sus juventudes

Anuncio

El gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda fortalece alianzas con los sectores educativo y empresarial para ampliar oportunidades y bienestar a las y los jóvenes guerrerenses.

Chilpancingo, Gro., a 13 de Enero del 2026.- Como parte del fortalecimiento de una política pública integral enfocada en las juventudes, el Gobierno de Guerrero avanza en la consolidación del programa Tarjeta Joven, mediante la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de la Juventud y la Niñez, iniciativa estratégica impulsada por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

El acuerdo fue suscrito por el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, y el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, quienes refrendaron el compromiso institucional de trabajar de manera coordinada para generar mayores oportunidades de desarrollo y bienestar para las y los jóvenes guerrerenses.

Durante esta reunión de trabajo, en la que participaron representantes de los sectores educativo y empresarial, se definieron las acciones necesarias para consolidar la Tarjeta Joven como un estímulo integral dirigido a personas de entre 18 y 35 años, incluyendo estudiantes, jóvenes trabajadores y población en general.

El programa contempla beneficios como descuentos en comercios, servicios y trámites, así como acceso preferente a actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, con el objetivo de fortalecer el bienestar económico y social de este sector.

Uno de los ejes centrales de la Tarjeta Joven es la vinculación con la iniciativa privada, organismos empresariales y cámaras comerciales, que se sumarán como aliados estratégicos mediante la oferta de promociones, becas y beneficios permanentes. Esta colaboración permitirá ampliar la cobertura del programa, generar un impacto positivo en la economía local y fortalecer la responsabilidad social empresarial a través del distintivo “Aliado de la Juventud”.

Asimismo, se avanzó en la coordinación interinstitucional para la implementación de herramientas clave, como la credencialización de las y los beneficiarios, la instalación de módulos de registro, el desarrollo de una plataforma digital y una estrategia de difusión institucional que garantice un acceso equitativo al programa en las ocho regiones del estado.

Con esta firma de convenio, el gobierno de Guerrero reafirma su compromiso con una política pública incluyente, moderna y participativa, que coloca a las juventudes en el centro de la agenda estatal. La Tarjeta Joven, próxima a ser presentada de manera integral por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, se perfila como una de las acciones más relevantes para impulsar el presente y el futuro de las y los jóvenes guerrerenses.