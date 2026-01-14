Fortalece Evelyn Salgado en 2026 el programa Construyendo Bienestar con inversión de 258 MDP 

Anuncio

Entrega apoyos y acciones de vivienda a 228 familias de Chilpancingo con más de 30 mdp de inversión 2025

Chilpancingo, Gro., a 13 de Enero del 2026.- Al entregar apoyos del programa Construyendo Bienestar a familias de Chilpancingo por más de 30 millones de pesos, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que para este 2026 el programa será fortalecido con más recursos, sumando una inversión de 258 millones de pesos, con el objetivo de seguir cerrando las brechas de desigualdad en todas las regiones de Guerrero.

Durante el acto de entrega de apoyos, la mandataria estatal destacó que este programa con recursos gestionados a través del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, se destinaron recursos para mejorar las condiciones de vida de 6 mil 98 familias mediante mil 694 acciones de vivienda en todo el estado.

Salgado Pineda subrayó que tan solo en 2025 se impulsó la construcción de 909 cuartos dormitorios, 405 cuartos para baño y 380 sanitarios con biodigestor, lo que representa una inversión histórica de 233 millones de pesos, ejercidos con transparencia y un claro sentido social.

La Gobernadora destacó que las acciones de vivienda no solo mejoran las condiciones materiales de los hogares, sino que también contribuyen de manera directa a la prevención de la violencia y a la reducción del hacinamiento, al generar espacios dignos, seguros y funcionales para las familias.

Acompañada por el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros, y la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, la gobernadora resaltó que Construyendo Bienestar es un programa “Noble y Transformador”, que incide directamente en el desarrollo y bienestar de las familias guerrerenses.

“Este es un programa con profundo sentido social, en el que cada peso llega directamente a quienes más lo necesitan”, expresó la mandataria estatal, al realizar la entrega simbólica de llaves de cuartos a 228 familias beneficiarias de 33 colonias populares de Chilpancingo en la Sala de la República de Casa Guerrero.

Evelyn Salgado reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de garantizar el derecho a una vivienda digna, especialmente para las familias en situación de mayor vulnerabilidad.

Por su parte, el secretario de Bienestar afirmó que el objetivo es servir a quienes más lo necesitan, asegurando que cada peso del pueblo sea bien invertido y genere un beneficio real.

En su intervención, la secretaria Irene Jiménez Montiel informó que en Chilpancingo se benefician a las familias con la construcción de 75 cuartos de baño, 120 cuartos dormitorios y 39 sanitarios con biodigestor, con una inversión superior a 30 millones de pesos.