Cobertura histórica: Se han capacitado más de 180 mil guerrerenses con ocho mil cursos de ICATEGRO 

Anuncio

Evelyn Salgado impulsa la certificación para profesionalizar instructores y fortalecer la capacitación laboral

Chilpancingo, Gro., a 11 de Noviembre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció nuevas acciones y certificaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), para seguir fortaleciendo la formación laboral y profesional de las y los guerrerenses.

Durante su administración, más de 180 mil personas han sido capacitadas a través de ocho mil cursos, que suman 211 mil horas de formación en las nueve unidades ubicadas en las ocho regiones del estado. Esta cobertura histórica, ha atendido de manera prioritaria a los sectores vulnerables, así como al campo, la minería, el turismo y las artesanías.

La mandataria destacó que se han firmado más de mil 300 convenios de colaboración, entre ellos uno con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para desarrollar el Proyecto Semilla, mediante el cual 10 instructores fueron certificados ante el CONOCER como evaluadores, y serán los responsables de certificar a 100 instructores más en las ocho regiones del estado.

“Guerrero será una entidad certificadora propia. Con este proyecto profesionalizamos al ICATEGRO para fortalecer la transformación y la mejora continua de los servicios que se ofrecen en todo el estado”, afirmó la gobernadora.

En una transmisión en vivo, Evelyn Salgado subrayó que la entidad forma parte del Comité de Gestión por Competencias en ocho estados del país, lo que permitirá consolidar los estándares de calidad en la capacitación laboral y garantizar que Guerrero avance hacia una formación técnica con valor nacional e internacional.

Por su parte, el director general del ICATEGRO, Marco Antonio Marbán Galván, señaló que entre los nuevos proyectos se encuentra el impulso del sector artesanal en el estándar de competencia, mediante la certificación en el telar de cintura y la técnica de brocado tradicional amuzgo, enfocada en el polo de desarrollo de la Costa Chica.

También se avanza en la profesionalización de prestadores de servicios turísticos para fortalecer la competitividad del sector, como una de las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda tras el impacto de los huracanes Otis y John. Además, se promoverán nuevos estándares de competencia laboral que contribuyan al bienestar, productividad y desarrollo económico del estado.

La Gobernadora invitó a las cámaras empresariales, al sector privado y a las industrias a sumarse a este esfuerzo de certificación, para generar empleos dignos y bien remunerados.

“Queremos que las familias guerrerenses tengan opciones y herramientas para salir adelante. La capacitación es la llave que abre las puertas del bienestar y del desarrollo”, afirmó la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda.