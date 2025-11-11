Parlamento Juvenil 2025, se llevará a cabo este 14 de Noviembre

Anuncio

Chilpancingo, Gro; a 10 de Noviembre del 2025.- La Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado, en coordinación con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPCGro) y la Secretaría estatal de la Juventud y la Niñez, concluyó el proceso de selección de las y los 46 jóvenes que participarán en el Parlamento Juvenil Guerrero 2025, a realizarse el 14 de noviembre próximo.

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente de dicho órgano legislativo, afirmó que el proceso se realizó de forma transparente, en el que se garantiza la paridad de género y la inclusión.

Las diputadas y diputados integrantes de la comisión: Jorge Iván Ortega Jiménez, presidente; Citlali Yaret Téllez Castillo, secretaria; Edgar Ventura de la Cruz, Violeta Martínez Pacheco y Diana Bernabé Vega, vocales, han coincidido en que esta es una importante actividad que contribuye a promover e incentivar la participación de las juventudes interesadas en los problemas sociales y las soluciones, además de fomentar la participación política y social.

El Parlamento Juvenil 2025 está integrado por representantes de las ocho regiones del estado, así como de grupos en situación de vulnerabilidad, quienes fueron electos en igual número de encuentros virtuales que se desarrollaron del 9 al 30 de octubre, en los que eligieron a 32 jóvenes —dos hombres y dos mujeres por región—, y posteriormente, el 6 de noviembre, mediante un sorteo público, en el que se designaron a catorce lugares parlamentaristas: ocho para jóvenes con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, así como personas indígenas y afromexicanas; seis más para quienes no fueron seleccionados en los encuentros previos, y cuatro suplentes. Se informó que tres jóvenes mujeres renunciaron a su participación, pero sus lugares fueron sustituidos conforme a la lista de reserva.

Las actividades del Parlamento iniciarán con un taller de capacitación y bienvenida el 13 de noviembre, mientras que la sesión se realizará el 14 de noviembre a las 10 de la mañana, donde presentarán sus propuestas legislativas y sociales.