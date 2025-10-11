Con Claudia Sheinbaum la transformación avanza con las mujeres al frente: Evelyn Salgado

Anuncio

Entrega la gobernadora las primeras tarjetas del programa “Pensión Mujeres Bienestar” de 60 a 64 años

La meta es beneficiar a más de 76 mil mujeres con inversión anual de mil 384 MDP en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 10 de Octubre del 2025.– “Hoy la transformación que vive México avanza con las mujeres por delante”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar la primera entrega de tarjetas del programa federal “Pensión Mujeres Bienestar”, que representa una inversión anual de mil 384 millones de pesos en beneficio de más de 42 mil guerrerenses, con la meta de llegar a 76 mil beneficiarias en todo el estado.

En el Auditorio Sentimientos de la Nación, la mandataria estatal y el delegado federal de Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, realizaron la entrega simbólica de las primeras tarjetas a mujeres de Chilpancingo, destacando que se trata de un acto de justicia social que impulsa la independencia económica y el bienestar de las mujeres guerrerenses.

“Ahora somos protagonistas, somos prioridad y ninguna mujer se queda atrás. A este gobierno llegamos todas, y el programa Pensión Mujeres Bienestar es una muestra clara de ello”, expresó la Gobernadora Evelyn Salgado.

En su mensaje, Salgado Pineda reafirmó su compromiso con los programas impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y destacó que Guerrero respalda y fortalece cada una de las políticas sociales de transformación del gobierno de México.

“Las mujeres son el corazón del pueblo, la fuerza que nos sostiene, la voz que nos impulsa y la esperanza que nunca se rinde”, enfatizó la mandataria estatal.

El programa “Pensión Mujeres Bienestar” tiene como objetivo mejorar la autonomía económica de mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, quienes al cumplir 65 años se integrarán automáticamente al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Cada beneficiaria recibirá un apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales, como parte de la estrategia federal de bienestar que coloca a las mujeres en el centro de la transformación nacional.

Durante el evento, el delegado Iván Hernández Díaz destacó que el programa representa un avance en las políticas que han logrado la reducción de la pobreza. Además, reconoció el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien trabaja en coordinación con la Federación para garantizar que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios, a quienes más lo necesitan.

A nombre de las beneficiarias, Rocío Ayala Encarnación agradeció el apoyo y respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la gobernadora Evelyn Salgado, afirmando que este programa “es un reconocimiento a los años de esfuerzo y trabajo de las mujeres de Guerrero. Con nosotras todo, sin nosotras nada”, subrayó.