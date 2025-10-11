Evelyn Salgado encabeza graduación de nuevos policías estatales de proximidad en Guerrero 

Anuncio

La Gobernadora reafirma su compromiso con una policía estatal profesional al servicio de la paz en Guerrero

Un total de 69 cadetes concluyen el curso de formación inicial para Policía Estatal de Proximidad

Chilpancingo, Gro., a 10 de Octubre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó la ceremonia de graduación del primer escalón 2025 del Curso de Formación Inicial para Policía Estatal de Proximidad, donde 69 nuevos elementos, entre ellos 36 mujeres, culminaron su adiestramiento y capacitación especializada para incorporarse a los trabajos de paz, seguridad y atención ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

Durante el evento realizado en la Universidad Policial del Estado de Guerrero, la mandataria estatal reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las y los cadetes egresados, a quienes exhortó a servir al pueblo con honor, compromiso, valentía y sentido humano.

“Nuestra Policía Estatal es una de las instituciones que más orgullo nos genera. En ella se refleja el compromiso y la vocación de servicio de mujeres y hombres que trabajan todos los días por la seguridad de Guerrero. Su labor no solo consiste en mantener el orden, sino en fortalecer la confianza ciudadana”, destacó Salgado Pineda.

La mandataria destacó que, de los 69 cadetes egresados, 36 son mujeres, lo que representa un avance significativo en la construcción de una policía con igualdad. La gobernadora subrayó que este hecho demuestra que en Guerrero las mujeres están asumiendo un papel importante en la transformación y fortalecimiento de las instituciones de seguridad.

La Gobernadora señaló que la formación de los nuevos policías responde a los lineamientos del Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que, con la entrega de recursos a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se han fortalecido las capacidades de inteligencia, reacción inmediata y proximidad ciudadana.

La titular del Poder Ejecutivo en Guerrero reafirmó su compromiso de seguir impulsando una Policía Estatal profesional, con valores firmes y sentido de servicio, para consolidar la paz en todas las regiones del estado.

En la ceremonia, Evelyn Salgado entregó de manera simbólica constancias a las y los cadetes egresados de la Universidad Policial, junto con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Antonio Ledesma, quien destacó que estos trabajos de formación policial están alineados a la estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Asistieron, el senador Félix Salgado Macedonio; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; el Fiscal General del Estado, Zipacná Torres Ojeda; la diputada Pilar Vadillo Ruiz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Oscar García Ponce de León, y el comandante de la 35 Zona Militar, Jorge Pedro Nieto Sánchez.