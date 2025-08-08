El Gobierno de Guerrero fortalece lazos estratégicos con el Gobierno de México en materia turística

Anuncio

Zihuatanejo, Gro., a 07 de Agosto del 2025.- Como parte de los trabajos para fortalecer la actividad turística en los destinos consolidados del Hogar del Sol, promovidos por la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, priorizando el diálogo con autoridades y la coordinación con el sector privado, el titular de la Secretaría de Turismo en Guerrero (SECTURGro), Simón Quiñones Orozco, acompañado por la alcaldesa de Zihuatanejo, Lizette Tapia Castro, recibió a la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien realizó una gira de trabajo por la Costa Grande de Guerrero.

Quiñones Orozco, informó que, durante su visita al municipio, Rodríguez Zamora recorrió los puntos más emblemáticos de este Pueblo Mágico, como el Paseo del Pescador, el Museo Arqueológico de la Costa Grande, el Paseo Capricho del Rey, el Partenón de Zihuatanejo, con el objetivo de establecer estrategias de promoción a nivel nacional e internacional.

De igual forma, se llevó a cabo una reunión con representantes de la Industria Turística de Zihuatanejo, en donde se realizó la presentación de la marca destino, compartiendo también las estrategias en desarrollo turístico para mantener una proyección positiva a nivel nacional e internacional.

La funcionaria federal refrendó su compromiso de impulsar acciones conjuntas que preserven la riqueza natural y cultural de la región, al tiempo que promuevan su proyección turística, mientras que Quiñones Orozco, a nombre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, reiteró el compromiso de mantener una estrecha coordinación con el Gobierno de México para impulsar esta importante actividad.

En su intervención, el titular de la SECTURGro, solicitó gestionar ante las autoridades pertinentes el fortalecimiento de la conectividad tanto aérea como terrestre para incentivar la llegada de un mayor número de visitantes al binomio de playa Ixtapa-Zihuatanejo, el cual adelantó que este año será histórico, debido a que se espera que el destino rompa con los récords que le anteceden en ocupación hotelera y arribos de turistas vía aérea.

Por su parte, Rodríguez Zamora reconoció el trabajo conjunto que se ha llevado entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado, destacando que Ixtapa-Zihuatanejo es un binomio de playa importante a nivel nacional e internacional. También informó que se llevarán a cabo las gestiones necesarias para iniciar con trabajos que beneficien el turismo en este destino en temas de infraestructura, conectividad, servicios y promoción.

“Quiero felicitarlos de corazón, tengo el privilegio de estar siempre en entrevistas y cada que voy a un lugar lo expongo, ustedes ya se metieron no solo en mi mente sino en el corazón. Tienen mucho para crecer y ojalá lo sigan haciendo con esta unidad porque el turismo también se hace con el sector privado”, expresó.

Asistieron a la gira de trabajo el subsecretario de Promoción Turística de la Sectur Estatal, Emilio Vázquez; el director ejecutivo de la OCV de Zihuatanejo, Pedro Castelán; el director de Turismo municipal, Jesús Gallegos, el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Onésimo Llanes, el delegado regional de turismo en Costa Grande, Federico Hernández, así como representantes de cámaras y asociaciones turísticas locales como la Asociación de Hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo, CANIRAC y AMAV Zihuatanejo.