Jesús Urióstegui García condena declaraciones de Zeferino Torreblanca Galindo

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Chilpancingo, Gro. a 21 de Abril del 2026.– El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, Jesús Urióstegui García, lanzó una enérgica condena a las declaraciones realizadas por el exgobernador Zeferino Torreblanca Galindo, al calificarlas como ofensivas, fuera de lugar y contrarias a los principios de respeto que exige la vida pública.

El legislador señaló que dichos posicionamientos no sólo resultan inaceptables, sino que reflejan una forma de hacer política que debe quedar atrás.

“Es un discurso que no abona, que no construye y que no representa lo que hoy necesita Guerrero. No podemos permitir expresiones que denosten, menos aún cuando se trata de mujeres”, afirmó.

Llamado a una política de respeto

El coordinador parlamentario de Morena reiteró que desde su bancada no se comparten este tipo de expresiones y advirtió que la política debe orientarse hacia la conciliación, el respeto y la construcción de acuerdos.

“Guerrero necesita unidad, necesita una política que sume, no que divida. No podemos regresar a prácticas del pasado”, puntualizó.

Finalmente, Jesús Urióstegui García hizo un llamado a todos los actores políticos a conducirse con responsabilidad y respeto, particularmente en un contexto donde —dijo— debe prevalecer la defensa de los derechos de las mujeres, destacando los jóvenes y el fortalecimiento de la vida democrática en la entidad.