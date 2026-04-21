Evelyn Salgado y Eduardo de Agüero dan arranque en Guerrero a la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana

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▪️Llama la Gobernadora a la solidaridad y reconoce labor de la Cruz Roja Mexicana en momentos de emergencia

Chilpancingo, Gro., a 20 de Abril del 2026.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda encabezó el arranque en Guerrero de la Colecta Anual 2026 de la Cruz Roja Mexicana, acompañada por el presidente nacional de la institución, Eduardo de Agüero Le Duc, y la presidenta del DIF estatal, Liz Salgado Pineda.

Durante el evento, la mandataria estatal convocó a la población a sumarse a esta causa solidaria, destacando que apoyar a la Cruz Roja es reconocer la valentía, dedicación y profesionalismo de quienes brindan auxilio en los momentos más difíciles.

“Corresponde sumarnos a esta gran colecta como garantía de que puedan seguir ayudando cuando más los necesitemos”, expresó Salgado Pineda quien subrayó que Guerrero es un estado solidario y empático, que sabe lo que significa enfrentar situaciones complejas, por lo que confió en que este año se alcanzarán las metas planteadas para fortalecer la labor humanitaria de la institución.

Bajo el lema “Gracias a tu donativo, esto que ves, lo hacemos juntos”, la gobernadora aportó su donativo y reiteró el llamado a contribuir con las donaciones voluntarias y reconocer el trabajo de las y los socorristas.

Asimismo, destacó que la Cruz Roja ha sido durante décadas una luz de esperanza a nivel mundial, ejemplo de solidaridad y compromiso con la vida, especialmente en situaciones de emergencia como en Acapulco durante los desastres naturales que han impactado a la entidad.

El presidente Nacional de la Cruz Roja Mexicana, Eduardo de Agüero Le Duc, destacó el apoyo de los gobiernos socialmente responsables como el de Guerrero, con el objetivo de beneficiar a los que menos tienen.

“Arranca la colecta anual que es de lo que vive esta institución, de los donativos y recursos que se reciben de la gente que nos dona. Desde los funcionarios, la sociedad civil, y gracias a eso seguiremos atendiendo a este gran estado con mucha resiliencia”, afirmó Eduardo de Agüero.

Al evento asistieron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega; y el alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera.

También estuvieron presentes mandos de la Octava Región Naval y la Novena Región Militar, así como integrantes del gabinete estatal, quienes realizaron sus aportaciones en la urna oficial de la Cruz Roja Mexicana en Guerrero.