En Guerrero se tiene el 100 por ciento de los libros de textos gratuitos para el ciclo escolar 2025-2026: SEG 

Chilpancingo, Gro., a 25 de Agosto del 2025.- La Secretaría de Educación Básica informó que en Guerrero se tiene el 100 por ciento de los libros de texto gratuitos del nivel básico para el ciclo escolar 2025 – 2026 en los 15 almacenes regionales de las 8 regiones del estado; con lo cual los niños recibirán sus libros de texto en su regreso a clases el próximo lunes 1 de septiembre.

Hasta el 21 de agosto de 2025 se han recibido un total de 4 millones 694 mil 761 ejemplares de libros de texto, que comprenden un porcentaje de avance del 100 por ciento de recepción de los libros contemplados para los niveles de Educación Básica.

Como parte del proceso de distribución de libros de texto gratuitos que se realiza año con año se tiene un avance general del 74.01 por ciento en la distribución de libros que representan 3 millones 474 mil 822 ejemplares distribuidos en educación básica.

Con estas acciones, las niñas, niños y adolescentes recibirán en tiempo en forma sus libros de texto para garantizar la educación en la entidad, como ha sido una prioridad del gobierno que encabeza la Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda.

Asimismo, desde el mes de febrero del 2025, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) comenzó con el envío de transportes con libros de texto correspondientes al ciclo escolar 2025 – 2026, a los 15 almacenes regionales que contamos en el estado.

Asimismo, el día 19 de mayo del presente se comenzó con la Distribución de Libros de Texto Gratuitos de nivel Primaria (100.00%), Preescolar (48.91%), Secundaria (47.49%) y Telesecundaria (34.92%) 2025 – 2026, logrando un avance general del 74.01% de distribución (3 millones 474mil 822 ejemplares distribuidos) en el estado.