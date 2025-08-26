Con resultados contundentes se fortalecen la seguridad y procuración de justicia en Guerrero

Anuncio

Detenciones, aseguramientos, sentencias condenatorias y acciones preventivas reflejan el trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno en Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 25 de Agosto del 2025.– Como parte del compromiso de garantizar la tranquilidad, la legalidad y el acceso a la justicia de las y los guerrerenses, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, presentó los resultados obtenidos durante la semana del 18 al 24 de agosto, entre los que destacan importantes decomisos de droga, detenciones y aseguramientos.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informó que, con acciones coordinadas por fuerzas estatales y federales, se logró la detención de 10 personas por su probable participación en delitos del fuero común y federal, asimismo, se aseguraron 225 cartuchos, un cargador, 15 kilogramos de marihuana, 5 dosis de “cristal” y 5 de “piedra”, con una afectación económica estimada en 1.6 millones de pesos a la delincuencia.

Señaló que se recuperaron 9 vehículos con reporte de robo, así como el aseguramiento de 11 unidades por su probable relación en hechos delictivos, además, a través del operativo Casco Seguro, se remitieron 70 motocicletas al corralón y se levantaron 155 infracciones y se prestaron 29 auxilios viales en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que se ejecutaron 29 órdenes de aprehensión y logró 34 vinculaciones a proceso por delitos como homicidio calificado, feminicidio, desaparición cometida por particulares, extorsión agravada, violencia familiar y delitos contra la salud, de igual forma se obtuvieron 6 sentencias condenatorias, con penas que van de 8 meses a 25 años de prisión, por los delitos de: Homicidio calificado, secuestro agravado, robo equiparado y violencia familiar.

También informó que, como resultado de las acciones coordinadas entre diversas corporaciones de seguridad, se aseguraron 37 vehículos presuntamente vinculados a actividades delictivas, y se recuperaron 15 unidades con reporte de robo, mientras que en materia de combate a la extorsión, se atendieron 19 tentativas de extorsión, 15 extorsiones indirectas, 3 amenazas y 2 secuestros virtuales, evitando pérdidas por más de 375 mil pesos, además de lograr la cancelación de 12 números telefónicos y 10 IMEI utilizados con fines ilícitos.

Por último, la FGE mencionó que se consolidaron 61 acuerdos reparatorios a través de los Centros de Justicia Alternativa en Materia Penal, por un monto superior a 1.5 millones de pesos, fomentando la conciliación y la solución pacífica de los conflictos.