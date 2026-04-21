Propone Diputado garantizar representación indígena en la JUCOPO y Mesa Directiva del Congreso

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Chilpancingo, Gro., a 20 de Abril del 2026.– El diputado Aristóteles Tito Arroyo propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, con el propósito de garantizar la representatividad indígena en los órganos de administración y representación del Congreso del Estado, asegurando que los pueblos originarios ocupen espacios de toma de decisiones en la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En su propuesta, el legislador reconoció los avances en el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y señaló que es necesario continuar en esa ruta, garantizando también su participación efectiva dentro del Congreso.

“Esta iniciativa busca algo muy sencillo, pero muy profundo: que los pueblos indígenas de Guerrero dejen de ser solo invitados en el Congreso y pasen a ser parte de la toma de decisiones. No basta con que haya diputados indígenas; necesitamos que los espacios donde se define el rumbo de la política estatal también estén integrados por ellos”, expresó.

En ese sentido, propone reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para asegurar una representación real de los pueblos originarios en la integración de la Mesa Directiva, en la Jucopo y en las direcciones técnicas del Congreso.

La iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis.