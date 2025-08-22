Evelyn Salgado celebra a las y los bomberos de Guerrero con respaldo firme de su Gobierno

Anuncio

La Gobernadora reconoce la valentía y entrega del heroico cuerpo de bomberos en su día

Chilpancingo, Gro., a 21 de Agosto del 2025.– Con el reconocimiento a su labor y valentía, la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró el Día de la y del Bombero con integrantes del heroico cuerpo del estado, reiterando su compromiso de seguir fortaleciendo su labor con más y mejores herramientas que permitan mejorar su operatividad en beneficio de las familias guerrerenses.

Desde las instalaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en Chilpancingo, bomberos y bomberas de todas las regiones de Guerrero se dieron cita para participar en este encuentro y convivio encabezado por la mandataria estatal, donde se destacó la labor, esfuerzo y entrega diaria del personal ante situaciones de emergencia.

“Su entrega es ejemplo de servir a nuestro pueblo con amor incondicional y verdadero. Muchas veces han sido héroes y heroínas anónimos, pero nunca han sido invisibles para este gobierno ni para la gente de Guerrero”, expresó la Gobernadora durante su mensaje.

Evelyn Salgado reconoció el papel fundamental que desempeñan las y los bomberos, no solo en la atención a los incendios forestales, sino también en contingencias mayores como los huracanes Otis, John y Erick, donde su intervención oportuna y compromiso lograron evitar muchas pérdidas humanas.

“Todo trabajo honesto es digno para salir adelante, pero hay pocas profesiones que tienen el nivel de responsabilidad, la entrega, el amor al prójimo y la vocación heroica que tiene el noble trabajo de los bomberos y de las bomberas. Eso merece un doble reconocimiento”, afirmó.

Durante el evento, acompañada del secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, la gobernadora hizo entrega de reconocimientos y menciones honoríficas a hombres y mujeres por su trayectoria, disciplina y desempeño durante las emergencias más recientes.

Salgado Pineda reiteró que su administración mantendrá el respaldo firme a este cuerpo de emergencia, asegurando que su labor jamás pasará desapercibida para su gobierno y seguirá reflejando su respaldo en los recursos.

“Ustedes, sin pensarlo, anteponen su integridad física por la del pueblo; incluso hay quienes han dado su propia vida para salvar a los demás. Son nuestros héroes y nuestras heroínas, y siempre contarán con este gobierno”, resaltó Salgado Pineda.