Trabajamos en coordinación para consolidar un Acapulco más seguro y un Guerrero más fuerte: Evelyn Salgado 

Asiste la Gobernadora a la ceremonia de inauguración de las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional

La mandataria destacó la importancia de seguir sumando esfuerzos para fortalecer las capacidades operativas de inteligencia, acción y respuesta

Acapulco, Gro., a 20 de Agosto del 2025.- Con la firme convicción de continuar en la ruta de coordinación con las diferentes instituciones de seguridad, para “consolidar un Acapulco más seguro, un Guerrero más fuerte, un presente y un futuro de paz, de bienestar, de desarrollo y de justicia social”, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda asistió a la ceremonia de inauguración de las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional, en donde reconoció el trabajo de esta corporación.

En compañía del comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, la mandataria estatal destacó la importancia de seguir sumando esfuerzos, para fortalecer la capacidad de inteligencia, acción y respuesta.

Y enfatizó: “Desde aquí se fortalece nuestra capacidad de inteligencia, de acción y de respuesta; desde aquí se creará nueva eficacia operativa, se acortarán los tiempos de respuesta y se fortalecerá la presencia territorial que es tan importante, asegurando una cobertura más amplia y cercana de nuestras fuerzas del orden”.

En su mensaje, Salgado Pineda dijo que, con esto, se da un paso firme para garantizar la paz duradera, con acciones concretas y razonadas, encaminadas a un mejor futuro para todas las familias de Guerrero. En este contexto, expresó su reconocimiento y gratitud a todos los integrantes de la Guardia Nacional, que “construyen paz desde abajo, en el territorio, con presencia permanente y con principios que guían cada paso”.

Enseguida, el Coordinador Regional de la Guardia Nacional Región Sur-Sureste, Saúl Luna Jaimes, dijo que esta inauguración constituye un paso significativo en la estrategia de Seguridad Pública articulada desde el Gobierno de México y que es, resultado de la visión institucional que busca una Guardia Nacional profesional, territorialmente anclada y cercana a la sociedad.

Con estas nuevas instalaciones, en Guerrero se cuenta con la Coordinación Estatal, 5 batallones, 19 compañías, 2 secciones de seguridad a instalaciones aeroportuarias, una compañía de seguridad a vías de comunicación y un mando especial.

Enseguida se llevó a cabo el corte de listón inaugural y se realizó un recorrido por las instalaciones que conforman este batallón asentado en el puerto de Acapulco.

Asistieron a este evento la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Jesús Parra García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ricardo Salinas Sandoval; el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda; el comandante de la 27 Zona Militar, Antonio Melchor Ruíz; el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Guerrero, Óscar García Ponce de León; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Daniel Antonio Ledezma Osuna; el comandante del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, Miguel Ángel Aragón Vázquez; el comandante de la B.A.M. 7, Seidy Salvador Gallardo; el comandante del 51 Batallón de Guardia Nacional, Héctor Zamudio Vizuet, así como generales, jefes, oficiales y personal de tropa pertenecientes a las Fuerzas Armadas, entre otros.