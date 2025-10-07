Evelyn Salgado celebra el 13 Aniversario del ICATEGRO con entrega de equipo a unidades de capacitación en Guerrero 

Anuncio

Más de 180 mil guerrerenses se han capacitado con más de ocho mil cursos y talleres

La Gobernadora impulsa nuevas oportunidades con nuevo programa de “Capacitación para la Transformación”

Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda celebró el décimo tercer aniversario del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Guerrero (ICATEGRO), con la entrega de equipamiento tecnológico y didáctico, destacando que más de 180 mil guerrerenses se han capacitado, en lo que va de la administración, logrando transformar la vida de las familias guerrerenses.

Durante este evento en la Sala de la República de Casa Guerrero, la mandataria estatal subrayó que el ICATEGRO es una institución clave dentro de la política de bienestar que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocada en garantizar oportunidades y justicia social para todos los sectores.

“La meta es hacer de la capacitación un motor real de transformación social y económica, principalmente para las mujeres”, expresó Salgado Pineda, al resaltar que más de 10 mil beneficiarias del programa Tarjeta Violeta han recibido formación en distintos oficios que fortalecen capacidad económica.

Por su parte, el director general del ICATEGRO, Marco Antonio Marbán Galván, informó que durante la actual administración se han impartido más de ocho mil cursos, beneficiando a más de 180 mil guerrerenses, de los cuales 49 mil pertenecen a sectores vulnerables.

Explicó que los programas del instituto priorizan la atención a mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas y afromexicanos, personas con discapacidad, adolescentes en situación de vulnerabilidad y personas privadas de su libertad.

En el marco del aniversario, la gobernadora anunció una serie de acciones que consolidan su respaldo al instituto, entre ellas la entrega de equipamiento tecnológico a los centros de capacitación ubicados en Iguala, Chilpancingo, Taxco y Teloloapan; la distribución de material didáctico para fortalecer la capacitación en los 85 municipios del estado, y la instalación de antenas Starlink de Internet satelital en nueve unidades de capacitación ubicadas en zonas sin cobertura.

También hizo entrega de las escrituras del inmueble del centro de capacitación Acción Móvil de Acapulco, lo que permitirá ampliar la oferta de cursos, y presentó el nuevo programa “ICATEGRO, Estrategia de Capacitación para la Transformación”, mediante el cual se impartirán cursos gratuitos en todo el estado.

Además, reconoció a la primera generación de 10 instructores certificados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) bajo estándares de competencia laboral.

La Gobernadora Evelyn Salgado reconoció al personal que integra el ICATEGRO por su dedicación y compromiso durante estos 13 años, exhortándolos a seguir impulsando el desarrollo de las y los guerrerenses.

Asistieron al evento el senador Félix Salgado Macedonio; el secretario de Bienestar, Pablo Gordillo Oliveros; el diputado Jesús Urióstegui García; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; Heidi Yanet Elizalde Mancilla, secretaria de Administración del INP; y Miguel Abadía Pardo, coordinador de Organismos Públicos Descentralizados Estatales de Instituciones para el Trabajo.