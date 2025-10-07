Realiza SEG la segunda etapa de la Estrategia Nacional de Vida Saludable

Anuncio

14 mil 956 niñas y niños de primaria serán valorados en peso, talla, salud visual y bucal del 6 al 10 de octubre

Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2025.– Del 6 al 10 de octubre se atenderán un total de 14 mil 956 niñas y niños de 99 escuelas de nivel primaria de las regiones Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y Tierra Caliente, en la segunda etapa de las Brigadas de la Salud, de la Estrategia Nacional de Vida Saludable en Guerrero.

Durante las brigadas -conformadas por personal del IMSS, SSA, DIF estatal y SEG- se realizan mediciones de peso y talla, salud visual y bucal, así como pláticas sobre estilos de vida saludable.

Estas acciones implementadas por la federación para todo el país, a las que se sumó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, terminarán en diciembre, para que las niñas y niños tengan una educación de calidad, humanista, solidaria y transformadora, garantizando entornos limpios y seguros, para favorecer la salud física y socioemocional de las y los alumnos.

En esta segunda etapa existen 25 brigadas distribuidas en Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco, Ajuchitlán del Progreso y Zihuatanejo.

Durante la sesión de los titulares de la SEG, SSA, DIF Estatal y autoridades del IMSS, se informó que durante el periodo del 6 al 10 de octubre se atenderán a 14 mil 956 niñas y niños de las regiones Acapulco, Centro, Costa Grande, Norte y Tierra Caliente de 99 escuelas.

La Estrategia Nacional de Vida Saludable es un programa que tiene como propósito contribuir a garantizar el bienestar y la salud de las niñas y niños de las escuelas públicas de educación básica del país, mediante acciones orientadas a la promoción de hábitos saludables.

Las brigadas se encargan de capturar la información recabada en las escuelas correspondientes a la medición de peso y talla, salud visual y salud bucal de las niñas y niños de educación primaria en el estado.