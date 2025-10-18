Evelyn Salgado entrega obras en Mochitlán; suman más de 58 MDP de inversión histórica en infraestructura social 

Anuncio

Entrega comedor escolar en beneficio de 600 estudiantes y la pavimentación de calle, atendiendo una demanda social de más de 20 años

Mochitlán, Gro., a 17 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó una gira de trabajo en el municipio de Mochitlán donde entregó obras de infraestructura social y educativa por más de 4 millones de pesos, sumando más de 58 millones de pesos en acciones a desarrollo urbano y agua potable en estos 4 años de gobierno.

La mandataria estatal visitó la colonia San Francisco de Asís, donde inauguró con vecinos del lugar la pavimentación de la calle Reforma, donde también se introdujo el drenaje y tomas de agua para las viviendas, de acuerdo a las especificaciones de la normatividad, con una inversión de 1.9 millones de pesos.

Los más de 500 colonos beneficiados con la entrega de esta obra, agradecieron a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por haber cumplido con una demanda que tenía más de 20 años.

Más tarde, la gobernadora se trasladó a la Escuela Primaria Amado Nervo de este municipio, donde entregó el nuevo comedor escolar equipado con insumos para la cocina con una inversión de 2.2 millones de pesos en beneficio de más de 600 estudiantes, quienes también son beneficiados a través del DIF Guerrero con el programa de desayunos calientes.

Con el cariño de las y los alumnos, la mandataria estatal dijo que, en estos 4 años de gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, se invirtieron más de 47.9 millones de pesos en 12 acciones de obras de desarrollo urbano y obras públicas.

Destacó que a través de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado, se realizó la introducción del sistema de agua potable a la localidad de Tlacotitlanapa con una inversión de 5 millones de pesos, además de destinar más de un millón de pesos en la construcción de bordos, rectificación y encauzamiento de los márgenes del Río Huacapa a la altura de la localidad de Mochitlán.

Esta obra concluida por la CAPASEG beneficia a más de 6 mil 500 habitantes, dotando de una mejor infraestructura hidráulica a la población, contribuyendo al bienestar de la población.

En su mensaje, la gobernadora destacó que las afectaciones del huracán John generó daños en 63 puentes vehiculares, caminos y carreteras en el estado, por lo que, con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se atienden estas afectaciones, de los cuales, cinco puentes se rehabilitan en Mochitlán.

En este emotivo evento con la comunidad escolar de la Escuela Primaria “Amado Nervo” y de la Escuela Primaria “Caritino Maldonado, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregaron juguetes a las y los niños asistentes.

Asistieron a la gira de trabajo el alcalde de Mochitlán, Gerardo Mosso López; los diputados Jorge Iván Ortega Jiménez y Jhobanny Jiménez Mendoza; la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, entre otros funcionarios estatales.