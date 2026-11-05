Gestiona la rectora de la UAGro un presupuesto justo para su comunidad 

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Se reúne la doctora Leticia Jiménez Zamora con diputados federales para buscar mayor financiamiento para la institución

Ciudad de México, a 05 de Noviembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Dra. Leticia Jiménez Zamora, participó en una reunión de gestión ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados para asegurar recursos en beneficio de la comunidad universitaria de la UAGro.

El encuentro estuvo presidido por la diputada Merilyn Gómez Pozos y encabezado por el Dr. Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), junto a titulares de universidades públicas de México.

La rectora destacó la vital importancia de contar con presupuestos justos y equitativos que respondan a las necesidades esenciales de cada institución.

La Dra. Leticia Jiménez Zamora señaló que estos recursos permitirán avanzar en las metas de cobertura educativa en los niveles medio superior y superior. Dichas proyecciones de crecimiento forman parte del proyecto estratégico planteado por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

La UAGro continúa tocando puertas y sumando esfuerzos a nivel federal. El objetivo central de estas acciones es gestionar los recursos que impulsen el desarrollo académico y amplíen de manera directa las oportunidades para los jóvenes estudiantes universitarios guerrerenses.