Evelyn Salgado revisa Presupuesto 2026 para consolidar proyectos de obras en Guerrero 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 13 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda revisó el programa de obras y el presupuesto para el 2026, con el objetivo de consolidar los proyectos que hacen visible la transformación de Guerrero, a través de obras como caminos, escuelas y nuevos espacios públicos, que cambian la vida de las familias guerrerenses.

“Con total responsabilidad se administran los recursos del pueblo. Los grandes resultados comienzan con una buena planeación”, afirmó la mandataria estatal.

En la reunión estuvieron el Oficial Mayor de la Secretaría de Administración y Finanzas, Ricardo Salinas Méndez; la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional de Guerrero, René Vargas Pineda.

Así como, el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Rodríguez Cisneros; el titular del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa, Benjamín Guinto Nava, además, el titular de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria, Martín Vega González.