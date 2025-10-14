Propone Diputada transporte gratuito para pacientes con cáncer

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 14 de Octubre del 2025.- La Diputada Leticia Mosso Hernández (PT) propuso adiciones a la Ley de Bienestar del Estado para instituir en Guerrero el Programa de Apoyo de Transporte Público Gratuito y Económico a Pacientes Oncológicos y sus Familiares para garantizar que las personas que padecen cáncer puedan trasladarse de forma gratuita para recibir sus tratamientos.

En la propuesta, que se turnó a la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social del Congreso del Estado, la diputada expuso que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de garantizar el acceso real y efectivo a los tratamientos, aliviando la carga económica que enfrentan las familias guerrerenses.

Informó que dicho Programa contempla el uso gratuito del transporte público, urbano y suburbano en rutas que conecten a las comunidades con hospitales, clínicas y centros de tratamiento, y un apoyo económico mensual para sufragar gastos de traslado intermunicipal o foráneo, cuando la atención médica así lo requiera.

“La implementación de este Programa no sólo representa un acto de justicia social, sino también una política pública de alto impacto humano, pues asegura que las y los pacientes continúen con sus tratamientos y evita que la falta de recursos económicos sea un obstáculo para salvar vidas”, destacó.

La legisladora manifestó que el diseño del Programa establece también requisitos mínimos y no burocráticos para acceder al beneficio, limitándose a la acreditación del diagnóstico oncológico y a la identificación del paciente y su acompañante, agilizando el acceso y garantizar que las personas que realmente lo necesitan reciban el apoyo sin dilaciones ni cargas administrativas innecesarias.

*ACUERDO*

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó un punto de acuerdo para que en la formulación del anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2026, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, se destinen recursos para garantizar el funcionamiento óptimo y la operatividad efectiva de las Unidades de Género del Gobierno del Estado.

También para que, en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, las demás dependencias estatales implementen las acciones necesarias a fin de reconocer e incorporar en sus respectivos organigramas a las Unidades de Género, para fortalecer la institucionalización y la transversalización de la perspectiva de género en la gestión gubernamental.

El Punto de Acuerdo se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictaminación.

*INICIATIVAS*

El diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el propósito de reconocer de manera expresa el derecho de las niñas, niños y adolescentes en situación de calle a recibir protección integral del Estado, garantizando su acceso a un albergue seguro, alimentación, salud, educación y protección contra toda forma de explotación o violencia, mediante la creación de un Programa Estatal para la Atención Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Calle. Fue turnada a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM) presentó una iniciativa de reforma y adiciones a diversas disposiciones de la Ley de Bienestar Animal del Estado de Guerrero, en materia de custodia y convivencia de animales domésticos por un divorcio o separación de sus dueños, con el propósito de reconocer legalmente esta figura, otorgando a los jueces familiares criterios claros para resolver estos casos y evitar su abandono o maltrato. Fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de adición a diversas disposiciones de la Ley para el Bienestar del Estado de Guerrero, con el fin de crear el Programa de Apoyo de Transporte Público Gratuito y Económico a Pacientes Oncológicos y sus Familiares, así como de un familiar o acompañante, con el propósito de garantizar su traslado oportuno y seguro a las unidades médicas donde reciban atención especializada, además de apoyarles económicamente para cubrir gastos relacionados con su movilidad. Fue turnada a Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

La diputada Claudia Sierra Pérez (Morena) presentó una iniciativa de reforma al artículo 320 del Código Civil del Estado de Guerrero, y los artículos 57 y 58 de la Ley del Registro Civil del Estado de Guerrero, con el propósito de reducir los requisitos y simplificar el trámite del registro extemporáneo de nacimiento, garantizando el derecho a la identidad de todas las personas, en especial de quienes viven en comunidades indígenas, rurales o en situación de vulnerabilidad. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

La diputada Leticia Rodríguez Armenta (Morena) presentó una iniciativa para garantizar la seguridad de peatones y automovilistas, con el objeto de regular de manera integral la instalación, mantenimiento y supervisión de reductores de velocidad y señalización vial, armonizando la legislación estatal con la normatividad técnica nacional. La propuesta por la que se deroga la fracción XXI y se adicionan las fracciones XXII, XXIII, XXIV y XXV al artículo 3º; se reforma la fracción XVII del artículo 11; se reforma el artículo 107 y se adicionan los artículos 107 Bis y 123 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Transporte.

La Mesa Directiva dio lectura al oficio de la Comisión de Hacienda, por el que se remite la iniciativa por la que se reforma el párrafo segundo del artículo 77 de la Ley 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, en cumplimiento a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para otorgar certeza jurídica y transparencia a los contribuyentes, a través de la armonización de la denominación y el fundamento legal del cobro por el servicio de alumbrado público, sustituyendo el concepto “Derecho de Operación y Mantenimiento del Alumbrado Público” (DOMAP) por “Cobro de Derechos por concepto de Servicio de Alumbrado Público” (CODESAP).

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa de adición al artículo 40 Bis de la Ley de Salud del Estado de Guerrero para garantizar atención médica especializada y visitas domiciliarias permanentes del personal de las instituciones a niñas y niños con discapacidad, asegurando su desarrollo integral y el respeto a sus derechos humanos bajo los principios de igualdad, inclusión y justicia social. Fue turnada a la Comisión de Salud.