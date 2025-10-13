Evelyn Salgado transforma vidas con apoyos funcionales para personas con discapacidad en Guerrero

Anuncio

Entrega 459 equipos para personas con discapacidad correspondiente al mes de octubre

“Hoy nos toca ayudar”: La Gobernadora instala centros de acopio para apoyar a familias de Veracruz y Puebla

Chilpancingo, Gro., a 13 de Octubre del 2025.- La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, realizaron una entrega mensual más de aparatos funcionales del programa “Transformando Vidas”, con el propósito de seguir impulsando la verdadera justicia social, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en todo el estado.

En este evento en las instalaciones del CRIG en Chilpancingo, se entregaron 459 equipos, entre ellos 279 sillas de ruedas, sillas especializadas, bastones, muletas y andaderas, en beneficio de habitantes de las regiones Centro, Norte, Montaña y Acapulco, provenientes de 22 municipios.

“La verdadera justicia social se construye con hechos, con cercanía, sensibilidad y compromiso hacia quienes más lo necesitan”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado.

La mandataria dijo que este programa ha cambiado miles de vidas a lo largo y ancho del estado, mejorando completamente el entorno de las familias guerrerenses, reflejando los valores de este gobierno: La cercanía para escuchar, la sensibilidad para responder y la convicción de poner siempre al ser humano al centro de toda política.

Por su parte, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, destacó que el programa “Transformando Vidas” es un reflejo del compromiso y amor al pueblo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pues ha permitido recuperar la movilidad, la confianza y la esperanza de miles de guerrerenses.

Detalló que, además de los aparatos funcionales, en atención a los grupos prioritarios se han entregado apoyos en las ocho regiones del estado, entre ellos 905 estufas ecológicas del programa ProSalud, modelo único y funcional en todo el país; 149 paneles solares; 368 equipamientos de comedores escolares que complementan el programa de Desayunos Calientes; 59 prótesis; 6 mil 500 lentes pregraduados; y 794 aparatos auditivos.

Asimismo, informó que mensualmente se brinda atención a más de 5 mil personas en el CRIG de Chilpancingo y a 750 personas en los centros regionales de rehabilitación ubicados en Taxco y Zihuatanejo.

Liz Salgado subrayó que, hasta la fecha, Transformando Vidas ha entregado más de cinco mil aparatos funcionales al mes y más de cien mil despensas a familias en situación vulnerable, consolidando el compromiso del Gobierno de Guerrero con la justicia social y el bienestar de la población.

En este mismo evento, la gobernadora Evelyn Salgado expresó su solidaridad con las familias afectadas por las recientes lluvias en Veracruz, Puebla, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí, y anunció la instalación de centros de acopio en Guerrero para recolectar víveres y artículos de primera necesidad que serán enviados a las zonas más afectadas.

“Cuando Guerrero vivió momentos difíciles con los huracanes Otis y John, nuestros hermanos de esos estados estuvieron al pie del cañón apoyándonos. Hoy nos toca devolver un poco de lo mucho que ellos nos dieron. Vamos a demostrar que México siempre sale adelante ante cualquier adversidad”, expresó la mandataria estatal.

En el evento estuvieron presentes el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Jesús Urióstegui García; el delegado de Programas Sociales para el Bienestar, Iván Hernández Díaz; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; así como las presidentas de los DIF de Chilpancingo, Tetipac, Buenavista de Cuéllar, Acapulco, Juan R Escudero, Huitzuco, Apaxtla, Copalillo, Iguala, entre otros.