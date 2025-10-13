Gobierno de Guerrero mantiene las acciones conjuntas de seguridad en las ocho regiones del Estado 

Anuncio

Presentan resultados semanales de seguridad y procuración de justicia en el estado

Chilpancingo, Gro., a 13 de Octubre del 2025.– En seguimiento a la estrategia de seguridad y procuración de justicia en el estado, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, presentó los resultados obtenidos del 6 al 12 de octubre, derivados de operativos interinstitucionales y acciones permanentes de combate a la delincuencia.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que se logró la detención de 22 personas, 06 correspondientes a delitos del fuero federal y 16 del fuero común, se recuperaron 10 vehículos con reporte de robo y se aseguraron 24 más por su probable vinculación a hechos delictivos.

Además, se aseguraron 749 dosis de cristal, 535 gramos de marihuana, 26 dosis de heroína y 4 dosis de cocaína, lo que representó una pérdida financiera de más 250 mil pesos para la delincuencia, así mismo se decomisaron 5 armas largas, 6 armas cortas, 8 cargadores y 159 cartuchos.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado ejecutó 33 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio, violación, abuso sexual, secuestro agravado, violencia familiar, fraude y delitos contra la salud, además de 5 detenciones en flagrancia por delitos contra la salud y resistencia de particulares, así como 23 vinculaciones a proceso y 10 sentencias condenatorias con penas de hasta 60 años de prisión, destacando el caso de Andrés “N” por secuestro agravado en perjuicio de una menor de edad en Acapulco.

De igual forma, la FGE aseguró 36 vehículos vinculados a hechos delictivos y recuperó 16 unidades con reporte de robo, asimismo, mediante la aplicación “Ponte Buso” y la línea directa contra la extorsión, se atendieron 10 tentativas de extorsión, 7 extorsiones indirectas y un secuestro virtual, evitando pérdidas por más de 115 millones de pesos. También se lograron cancelar 34 números telefónicos y 31 IMEI relacionados con este delito.